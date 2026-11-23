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Iako se očekivalo da kadetska reprezentacija Španije do 17 godina opravda ulogu favorita protiv selekcije Fidžija u drugom kolu grupe H Svetskog prvenstva, malo ko je mogao da pretpostavi da će „crvena furija“ zabeležiti nestvaran trijumf od čak 15:0.

Španski tim, koji posle dva odigrana meča ima impresivnu gol-razliku 20:0, pitanje pobednika rešio je već u prvih 45 minuta, kada je na semaforu stajalo ubedljivih 6:0.

1/5 Vidi galeriju Španija - Engleska, Liga nacija 15.11.2026 Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Adelina Cobos / imago sportfotodienst / Profimedia, Zed Jameson / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovakva demonstracija sile ne čudi previše ako se pogleda sastav ekipe, u kojem nastupa sedam talenata iz omladinske škole Barselone, po trojica iz madridskog Atletika i Reala, uz nade Selte, Đirone i Atletik Bilbaoa.

Prvo ime susreta bio je mladi napadač Las Palmasa Rafael Kruz sa čak šest postignutih golova, dok su se het-trikom istakli i Roberto Tomas i Giljermo Truhiljano.