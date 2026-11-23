AUUUUU, KAKVA JE OVO BRUTALNOST - OVAKO LAKO NIJE NI U IGRICI! Španija spakovala protivniku 15 komada!
Iako se očekivalo da kadetska reprezentacija Španije do 17 godina opravda ulogu favorita protiv selekcije Fidžija u drugom kolu grupe H Svetskog prvenstva, malo ko je mogao da pretpostavi da će „crvena furija“ zabeležiti nestvaran trijumf od čak 15:0.
Španski tim, koji posle dva odigrana meča ima impresivnu gol-razliku 20:0, pitanje pobednika rešio je već u prvih 45 minuta, kada je na semaforu stajalo ubedljivih 6:0.
Ovakva demonstracija sile ne čudi previše ako se pogleda sastav ekipe, u kojem nastupa sedam talenata iz omladinske škole Barselone, po trojica iz madridskog Atletika i Reala, uz nade Selte, Đirone i Atletik Bilbaoa.
Prvo ime susreta bio je mladi napadač Las Palmasa Rafael Kruz sa čak šest postignutih golova, dok su se het-trikom istakli i Roberto Tomas i Giljermo Truhiljano.