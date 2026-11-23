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Fudbalski savez Srbije izabrao je laureate za najbolje u 2026. godini.

Najbolji srpski fudbaler biće Strahinja Pavlović, dok će nagradu za najboljeg trenera dobiti Marko Nikolić.

1/6 Vidi galeriju Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Pavlović je standardni reprezentativac Srbije i prvotimac italijanskog Milana.

U prethodnom periodu je propustio nekoliko utakmica, ali se u nedelju uveče vratio u tim u ubedljivoj pobedi nad Frozinoneom.

Član Milana je od jula 2024. godine, kada je iz Salzburga stigao za 18 miliona evra. Ugovor mu je važio do juna 2028. godine, ali je u junu ove godine na insistiranje Milana potpisan novi ugovor do 2031. godine. Sa klubom je osvojio Superkup Italije za sezonu 2024/25.

Za reprezentaciju Srbije je debitovao u septembru 2020. godine na utakmici protiv Rusije u Ligi nacija. Od tada je standardan reprezentativac.

1/7 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikolić je šef stručnog štaba AEK-a iz Atine, sa kojim je osvojio titulu prvaka Grčke i trenutno nastupa u Ligi šampiona.

Nikolić je AEK preuzeo u junu prošle godine. I sa njim je nastavio niz trofeja koji je osvajao sa klubovima. Sa Partizanom je osvojio prvenstvo i kup Srbije, takođe isto ponovio sa Videotonom. Sa Lokomotivom iz Moskve je osvojio Kup Rusije, a sa Šabab el Ahlijem Superkup Emirata. Kup Rusije je osvojio i sa ekipom CSKA iz Moskve.

Nikolić je i prošle godine bio kandidat za ovu nagradu, ali je ona otišla u ruke Lidije Stojkanović, selektorke ženske fudbalske reprezentacije Srbije.

Nagrada za najboljeg fudbalera u 2025. godini otišla je u ruke Nikole Milenkovića.