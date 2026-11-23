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Jovan Mijatović završava pozajmicu u Ajntrahtu iz Braunšvajga i poslednjeg dana decembra vraća se u Njujork Siti, prenosi nemački "Braunšvajger Cajtung".

Nemački klub imao je mogućnost otkupa srpskog napadača, ali do toga očigledno neće doći.

1/9 Vidi galeriju Jovan Mijatović u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Mijatović je za Braunšvajg odigrao 22 utakmice, postigao jedan gol i upisao asistenciju.

Ipak, povratak u SAD ne znači nužno i ostanak u Njujorku. Američki klub mogao bi da se rastane sa fudbalerom za kojeg je Crvenoj zvezdi platio čak osam miliona evra. Ugovor mu traje do decembra 2028. godine.

"Biser sa Marakane"

Jovan Mijatović rođen je 11. jula 2005. godine u Beogradu, a fudbalski je stasao u omladinskoj školi Crvene zvezde, čiji je navijač bio od malih nogu. U mlađim kategorijama dobio je nadimak "Mali Bekam", koji je zaradio zbog frizure i fudbalskih poteza.

Kroz mlađe selekcije crveno-belih stigao je do prvog tima, a posebno je zablistao tokom sezone 2023/24. Pod komandom Baraka Bahara dobio je značajniju ulogu i pokazao da poseduje veliki golgeterski potencijal. Za prvi tim Zvezde odigrao je 36 utakmica i postigao 10 golova.

1/6 Vidi galeriju Jovan Mijatović Foto: Instagram/ohleuven, Petar Aleksić, Starsport

U februaru 2024. godine usledio je veliki transfer u Njujork Siti, koji je za njegove usluge izdvojio oko osam miliona evra. Očekivalo se da će nastaviti veliki uspon, ali se u Americi nije izborio za značajniju ulogu.

Usledile su pozajmice u belgijski OH Leuven, a zatim i nemački Ajntraht iz Braunšvajga. Iako je važio za jednog od najtalentovanijih mladih napadača Srbije, Mijatović još nije uspeo da opravda velika očekivanja.

Od Zvezdinog bisera i „Malog Bekama“ do fudbalera koji traži novu priliku - tako se zasad može opisati njegov karijerni put.

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