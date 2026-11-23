NIKO NIJE ZNAO KOLIKU BOL JE NOSIO: Potresna ispovest Zvezdine desetke - legenda kluba sa Marakane otkrila životnu tragediju!
Druga epizoda dokumentarnog serijala "Kad se Zvezda voli", koji je realizovala Crvena zvezda, donela je emotivnu i potresnu priču o legendarnom fudbaleru Jovanu Kuletu Aćimoviću.
Nekadašnji kapiten i čuvena Zvezdina desetka otvorio je dušu i pred kamerama govorio o teškim trenucima iz svog života.
Posebno bolan deo njegove ispovesti odnosi se na detinjstvo. Aćimović je sa svega 13 godina doživeo veliku porodičnu tragediju, kada je ostao bez majke, koja je izvršila samoubistvo.
O ovom traumatičnom događaju govorio je u dokumentarnom filmu, otkrivši detalje koje javnost do sada nije imala priliku da čuje:
- Majka je kao neuka žena, s obzirom da je imala neke zdravstvene probleme, to sve pretvorila u ličnu tragediju. Ona nije umrla prirodnom smrću nego je jednostavno izvršila samoubistvo skočivši sa susedne zgrade, tačnije sa nekog drugog sprata, gde je ostavila i ličnu kartu i pismo porodici i tako dalje.
Što jeste tragedija i šok u svakom slučaju. Izgurali smo u teškim okolnostima, nekako, ali adaptirao sam se vrlo brzo jer život te nauči. Život te natera na to i nemaš kuda - rekao je Aćimović.
Ko je Jovan Kule Aćimović - biografija
Jovan Kule Aćimović rođen je 21. juna 1948. godine u Beogradu. Jedan je od najvećih fudbalera u istoriji Crvene zvezde i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije.
U Crvenu zvezdu stigao je 1965. godine iz mlađih kategorija OFK Beograda, a ubrzo je postao jedan od najvažnijih igrača crveno-belih. Nosio je čuvenu desetku i tokom 11 godina na Marakani odigrao 519 utakmica, postigavši 113 golova.
Sa Zvezdom je osvojio četiri titule prvaka Jugoslavije i tri nacionalna kupa, a bio je i deo reprezentacije koja je nastupala na Svetskom prvenstvu 1974. godine. Za nacionalni tim odigrao je 55 utakmica.
Nakon odlaska iz Zvezde nastupao je za nemački Sarbriken, a po završetku igračke karijere ostao je vezan za fudbal i svoj matični klub.
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