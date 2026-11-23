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Druga epizoda dokumentarnog serijala "Kad se Zvezda voli", koji je realizovala Crvena zvezda, donela je emotivnu i potresnu priču o legendarnom fudbaleru Jovanu Kuletu Aćimoviću.

Nekadašnji kapiten i čuvena Zvezdina desetka otvorio je dušu i pred kamerama govorio o teškim trenucima iz svog života.

1/6 Vidi galeriju Jovan Kule Aćimović Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Privatna Arhiva

Posebno bolan deo njegove ispovesti odnosi se na detinjstvo. Aćimović je sa svega 13 godina doživeo veliku porodičnu tragediju, kada je ostao bez majke, koja je izvršila samoubistvo.

O ovom traumatičnom događaju govorio je u dokumentarnom filmu, otkrivši detalje koje javnost do sada nije imala priliku da čuje:

- Majka je kao neuka žena, s obzirom da je imala neke zdravstvene probleme, to sve pretvorila u ličnu tragediju. Ona nije umrla prirodnom smrću nego je jednostavno izvršila samoubistvo skočivši sa susedne zgrade, tačnije sa nekog drugog sprata, gde je ostavila i ličnu kartu i pismo porodici i tako dalje.

Što jeste tragedija i šok u svakom slučaju. Izgurali smo u teškim okolnostima, nekako, ali adaptirao sam se vrlo brzo jer život te nauči. Život te natera na to i nemaš kuda - rekao je Aćimović.

Ko je Jovan Kule Aćimović - biografija

Jovan Kule Aćimović rođen je 21. juna 1948. godine u Beogradu. Jedan je od najvećih fudbalera u istoriji Crvene zvezde i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije.

U Crvenu zvezdu stigao je 1965. godine iz mlađih kategorija OFK Beograda, a ubrzo je postao jedan od najvažnijih igrača crveno-belih. Nosio je čuvenu desetku i tokom 11 godina na Marakani odigrao 519 utakmica, postigavši 113 golova.

Sa Zvezdom je osvojio četiri titule prvaka Jugoslavije i tri nacionalna kupa, a bio je i deo reprezentacije koja je nastupala na Svetskom prvenstvu 1974. godine. Za nacionalni tim odigrao je 55 utakmica.

Nakon odlaska iz Zvezde nastupao je za nemački Sarbriken, a po završetku igračke karijere ostao je vezan za fudbal i svoj matični klub.

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