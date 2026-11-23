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Fudbaleri Atletiko Madrida sinoć su na gostovanju savladali Hetafe rezultatom 3:0 u 13. kolu španske La Lige, a ovaj meč će ostati posebno upamćen po istorijskom dostignuću trenera "jorgandžija" Dijega Simeonea.

Argentinac je upisao je 345. trijumf u španskom prvenstvu kao trener i tako postao stručnjak sa najviše pobeda u istoriji ovog takmičenja.

1/7 Vidi galeriju Dijego Simeone na meču Arsenal - Atletiko Madrid Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je nadmašio legendarnog španskog trenera Luisa Aragonesa, a novi rekord postavio je nakon više od 15 godina na klupi Atletika.

Popularni Čolo je u tom periodu od Atletika napravio evropskog velikana. Osvojio je dve titule prvaka Španije, dve Lige Evrope, odveo je Atletiko do dva finala Lige šampiona i u oba navrata nesrećno gubio mečeve za trofej od gradskog rivala Reala.

Kurir sport / Sportske.net