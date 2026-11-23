NESTVARNO JE ŠTA JE ČOLO SIMEONE USPEO DA URADI! Trener Atletika ima najviše pobeda u istoriji španskog prvenstva!
Fudbaleri Atletiko Madrida sinoć su na gostovanju savladali Hetafe rezultatom 3:0 u 13. kolu španske La Lige, a ovaj meč će ostati posebno upamćen po istorijskom dostignuću trenera "jorgandžija" Dijega Simeonea.
Argentinac je upisao je 345. trijumf u španskom prvenstvu kao trener i tako postao stručnjak sa najviše pobeda u istoriji ovog takmičenja.
On je nadmašio legendarnog španskog trenera Luisa Aragonesa, a novi rekord postavio je nakon više od 15 godina na klupi Atletika.
Popularni Čolo je u tom periodu od Atletika napravio evropskog velikana. Osvojio je dve titule prvaka Španije, dve Lige Evrope, odveo je Atletiko do dva finala Lige šampiona i u oba navrata nesrećno gubio mečeve za trofej od gradskog rivala Reala.
Kurir sport / Sportske.net