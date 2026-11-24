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Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) saopštila je danas da će domaćini Svetskog prvenstva za fudbalerke 2031. godine biti SAD, Meksiko, Kostarika i Jamajka.Objavljeno je i da će turnir 2035. godine organizovati Engleska, Severna Irska, Škotska i Vels.

Obe kandidature, koje predviđaju zajedničku organizaciju četiri zemlje, imale su u prethodnih 20 meseci put bez protivkandidata, a danas su jednoglasno potvrđene na onlajn sastanku 211 članica Fife.

1/15 Vidi galeriju Ženski fudbal Foto: Paul Terry / Zuma Press / Profimedia, Dave Hogan/Hogan Media / Shutterstock Editorial / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Pobedničke kandidature i predsednik Fife Đani Infantino obećali su komercijalno uspešne turnire, koji će prvi put imati 48 reprezentacija i 104 utakmice, kao i da će sav prihod biti reinvestiran u ženski fudbal.

"Ovo će biti najveći ženski sportski događaj u istoriji. To znači da moramo da ga organizujemo na odgovarajući način", rekla je predsednica Fudbalskog saveza SAD Sindi Parlov Kon u prezentaciji pred članovima Fife, održanoj pre glasanja u sedištu organizacije u Cirihu. ; Fifa je želela da dve velesile ženskog fudbala SAD i Engleska dobiju organizaciju turnira bez protivkandidata, kako bi predvodile domaćinstvo prvih svetskih prvenstava u proširenom formatu.

Broj učesnika biće izjednačen sa Svetskim prvenstvom za fudbalere, koji je ove godine prošireno na 48 reprezentacija i održano u SAD, Kanadi i Meksiku.

Svetsko prvenstvo za žene 2027. godine u Brazilu imaće 32 reprezentacije.

Kandidatura predvođena SAD za Mundijal 2031, u sklopu regionalne fudbalske Konfederacije Severne, Centrale Amerike i Kariba (CONCACAF) nudi izbor stadiona u 20 gradova - 14 u SAD, četiri u Meksiku, kao i po jedan u San Hozeu u Kostariki i Kingstonu na Jamajci.

Britanska kandidatura obuhvata Englesku, Severnu Irsku, Škotsku i Vels, a na raspolaganju je 19 stadiona, uključujući Vembli u Londonu.

SAD su prethodno samostalno organizovale Svetsko prvenstvo za žene 1999. i 2003. godine. Trijumf američke reprezentacije 1999. bio je drugi od ukupno četiri osvojena Svetska prvenstva.

Engleska nikada nije bila domaćin Svetskog prvenstva za žene, koje je prvi put održano 1991. godine u Kini, kada su Amerikanke osvojile titulu. Kada je reč o Mundijalu za fudbalere, Engleska je bila domaćin 1966. godine, kada je osvojila jedinu titulu.

Severna Irska planira da renovira stadion Vindzor Park u Belfastu i poveća kapacitet na 23.000 mesta. To je dovoljno za Svetsko prvenstvo za žene, ali ne i za Evropsko prvenstvo za muškarce.

Evropsko prvenstvo 2028. godine organizovaće Engleska, Škotska, Vels i Republika Irska, koja ima nacionalni stadion za fudbal i ragbi u Dablinu kapaciteta 50.000 gledalaca.

Fifa je drugi put za manje od dve godine potvrdila domaćine dva svetska prvenstva istovremeno, bez protivkandidata.

U decembru 2024. godine članice Fife dobile su zadatak da formalno potvrde do tada nezabeleženu kandidaturu šest zemalja sa tri kontinenta za Svetsko prvenstvo 2030. godine. Domaćini će biti Španija, Portugal, Maroko, Argentina, Paragvaj i Urugvaj.

Time je otvoren put da Fifa dodeli organizaciju Svetskog prvenstva 2034. Saudijskoj Arabiji, u ubrzanom procesu koji je bio osmišljen da isključi druge potencijalne kandidate.