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Fudbalski klub Partizan prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji, a dok se crno-beli na terenu suočavaju sa katastrofalnim rezultatima, van njega se vodi velika borba za finansijski oporavak kluba.

Nakon prvog ročišta u sporu između Partizana i nekadašnjeg generalnog direktora Miloša Vazure, pred novinare je stao aktuelni prvi operativac crno-belih Danko Lazović. On je bez zadrške govorio o nasledstvu prethodne uprave, ogromnim dugovanjima, lošim rezultatima, ali i planovima za budućnost kluba iz Humske.

1/10 Vidi galeriju Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

Lazović nije krio nezadovoljstvo zbog situacije u kojoj se Partizan nalazi, a posebno je naglasio da praksa gomilanja dugova zarad trenutnih rezultata mora da prestane.

- Iskren da budem, nemam nikakav utisak sem toga da ovo mora da prestane. I ja se iskreno nadam, bili ste prisutni, mogli ste sve da čujete, da će ovome morati da se stane na put. Ne samo u slučaju Miloša Vazure. Ovo je malo širi kontekst, jer mora da prestane praksa: „Nema veze, pa šta ako postoji dug? Važni su rezultati. Ne, rezultati su plod jedne stabilizacije, dobrog poslovanja i tako dalje“.

- Tako da ovaj slučaj može biti dobar i plodonosan za sve nove sportske radnike za koje se nadam da će doći u Srbiju - poručio je Lazović, a prenosi "Sport klub".

"NEĆEMO DOZVOLITI DA SE DOGODI ONO ŠTO SE DESILO SA RUKOMETNIM KLUBOM"

Aktuelni direktor Partizana objasnio je zbog čega crno-beli prolaze kroz težak period i zašto klub ne može da troši novac kao ranijih godina. Prema njegovim rečima, dug od 57 miliona evra predstavlja ozbiljan teret, a sadašnja uprava donela je odluku da finansijska stabilizacija bude prioritet, čak i po cenu rezultata.

- Partizan prolazi kroz težak period iz jednog prostog razloga. Dug koji je bio ogroman i posledice poslovanja Partizana, zbog čega se štedi na svim poljima. Ova treća godina je krucijalna jer postoji rizik. Da li napraviti taj iskorak?

1/6 Vidi galeriju Danko Lazović Foto: Fss

- A taj iskorak može da vas vrati na 57 miliona duga. Zajedničkom odlukom Upravnog odbora, predsednika, svih članova i moje malenkosti, doneli smo odluku da je mnogo značajnije za Fudbalski klub Partizan da pretrpi ovaj period, koji je jako težak, nama najteži.

Lazović je istakao da aktuelna uprava ne beži od odgovornosti za rezultate, ali da smatra da je njena dužnost da iza sebe ostavi zdraviji klub.

- Ovo nije alibi. Mi smo spremni, u svakom slučaju, da podnesemo punu odgovornost za to. Ali naša obaveza je i da onaj ko dođe posle nas ne zatekne situaciju koju smo mi zatekli 21. oktobra 2024. godine. To je suština.

Posebno je naglasio da neće dozvoliti da fudbalski klub doživi sudbinu rukometne sekcije:

- I ta tranzicija, ako do nje dođe, mora da se desi na način na koji Partizan zaslužuje. Dosta je bilo ratova. Ja ne volim ovo. Ovde više ne treba da se vodi rat. Ovde treba da postoji samo jedan interes, a to je Partizan. Da Partizanu bude bolje. Ja sigurno, a znam i svi ljudi iz uprave, nećemo dozvoliti da se dogodi ono što se desilo sa rukometnim klubom.

1/6 Vidi galeriju Stadion Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

- Da ode uprava i da maltene rukometni klub ne postoji. To se neće desiti. Mi moramo da napravimo jedan zdrav, održiv sistem. Pogotovo u novonastaloj situaciji u državi. Da nađemo model finansiranja. Mi već šest meseci samo svojom transfer politikom finansiramo svoje tekuće obaveze. Mislim da je to jedini put Partizana. Ne vidim nekoga ko će doći i reći: „Evo, donosim 20, 30, 50 miliona i krećemo“, mislim da je to nerealno. To je nemoguće.

- Naravno, ako se takav neko pojavi, ja ću mu prvi prostreti crveni tepih i sa zadovoljstvom menjam svoju kancelariju za tribine.

Govorio je i o tome koliko su nepopularne odluke neophodne kako bi se klub izvukao iz finansijskih problema:

- Fudbalski klub Partizan je mnogo veliki i rezultati su merilo svega. Ali kada se jedan klub kakav je Partizan nalazi u ovoj situaciji, sa dugom od 57 miliona evra, vi morate da donosite nepopularne odluke. One su bolne po sve nas, ali su jedine realne i racionalne - istakao je Lazović.

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