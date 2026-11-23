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Aktuelna uprava Partizana suočava se sa velikim pritiskom zbog loših rezultata prvog tima, ali i brojnih problema koji prate crno-bele van terena. Ipak, uprkos kritikama i sudskim procesima, rukovodstvo kluba ne namerava da odustane od započetog posla.

Generalni direktor Partizana Danko Lazović govorio je nakon prvog ročišta u sporu sa nekadašnjim čelnikom kluba Milošem Vazurom, a tom prilikom dotakao se i budućnosti aktuelne uprave, kao i naredne Skupštine crno-belih.

1/10 Vidi galeriju Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

Prema njegovim rečima, Skupština bi mogla da bude održana već u januaru ili februaru, dok je priznao da konstantne kritike i odlasci na sud predstavljaju veliki teret za ljude koji trenutno vode klub.

- Mislim da će biti Skupština u januaru ili februaru. Iskren da budem, ovo umara, zamara. Trpite samo kritike. Ja nisam zamišljao sebe kao sportskog radnika koji će da ide po sudovima. Zamišljao sam to skroz drugačije - rekao je Lazović, a prenosi "Sport klub".

Lazović je potom otkrio da bi, da nije ljubavi prema Partizanu i važnosti započetog procesa, članovi uprave verovatno mnogo ranije odustali od svojih funkcija.

1/6 Vidi galeriju FK Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Nažalost, da nije Partizan u pitanju, mislim da bismo, kao i svi drugi članovi uprave, davno digli ruke. Međutim, znamo koliko je važno da završimo ovaj proces koji smo započeli. On traje već dve godine. Ušli smo u treću. Ona je najteža, baš iz ovih navedenih razloga - istakao je Lazović.

Ove reči dolaze u trenutku kada se Partizan nalazi u veoma teškoj sportskoj situaciji, a nezadovoljstvo navijača raste iz utakmice u utakmicu.

Ipak, aktuelno rukovodstvo poručuje da želi da završi započeti proces finansijske stabilizacije, bez obzira na to da li će i nakon naredne Skupštine ostati na svojim pozicijama.

Postavlja se i pitanje koliko je to realno u ovom momentu, gde Partizan stoji očajno u domaćem šampionatu, a navijači traže odlazak uprave i dolazak novih ljudi u klub.

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