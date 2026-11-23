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Trener Real Madrida Žoze Murinjo rekao je danas da igrači moraju da se prilagode zahtevima modernog fudbala i prihvate rizike koje taj sport nosi ukoliko žele da nastave da zarađuju velike plate.

Murinjo je to rekao na konferenciji za novinare uoči utakmice protiv PSV Ajndhovena u Ligi šampiona, odgovarajući na pitanje o uticaju zgusnutog kalendara nakon ozbiljnih povreda koje su tokom vikenda doživeli igrač Bajerna iz Minhena Hari Kejn i Dezire Due iz Pari Sen Žermena.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ako želimo novac, moramo naporno da radimo i preuzimamo rizike. Takav je život. A ako neki igrač želi da stupi u štrajk zato što igramo previše utakmica, onda ćemo morati da ga pitamo da li želi da zarađuje 50 odsto manje", naveo je Murinjo.

Due će morati na operaciju nakon što je u subotu u pobedi nad Nicom (3:2) pokidao prednji ukršteni ligament desnog kolena. Osvajač Zlatne lopte Kejn moraće da pauzira nekoliko meseci nakon što je u petak, u remiju 1:1 sa Kelnom u Bundesligi, pokidao ligament levog skočnog zgloba. On je već podvrgnut operaciji.

"Sve što se tiče finansija ima veliku težinu. Moramo da se prilagodimo, da izdržimo i prihvatimo novu, tešku situaciju, a to nije lako", dodao je portugalski trener.

Murinjo je priznao da bi bilo bolje da se igra manje utakmica, ali je rekao da će finansijski interesi i dalje diktirati pretrpan kalendar klupskih i reprezentativnih obaveza.

Due je tokom poslednje reprezentativne pauze, koja se završila prošle nedelje, bio sa Francuskom, dok je Kejn nastupao za Englesku.

"Mi, klupski treneri, pitamo se zašto ima toliko reprezentativnih utakmica, prijateljskih mečeva i ovog (Lige nacija), koji ničemu ne služi. Ali to govori trener kluba. Za selektore su to ključne utakmice, a važne su i za saveze. Donose im značajan prihod. Iz sportskog ugla, tu postoji sukob interesa, ali na kraju novac odlučuje o svemu, tako da nam preostaje da igramo", rekao je Murinjo.

Utakmice petog kola Lige šampiona igraju se u utorak i sredu, a fudbaleri Real Madrida će u utorak od 21 čas dočekati PSV Ajndhoven.

Madridski klub ima sve četiri pobede, a holandski ima pobedu, remi i dva poraza.