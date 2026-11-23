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Došlo je vreme za najveći futsal spektakl ove godine - prvi ovosezonski prvoligaški večiti derbi!

Crvena zvezda i Partizan odmeriće snage u ponedeljak, 30. novembra, od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu, u meču 9. kola Prve lige Srbije i nema dileme da nas čeka pravi praznik, kako na terenu, tako i na tribinama.

Kapiten Zvezde, Nikola Vasiljević, bio je naš sagovornik i govorio je o predstojećem derbiju, ali i o dosadašnjem toku sezone.

Detalji sa meča Crvena zvezda - MB Namenska Foto: KMF Crvena zvezda / Slobodan Sandić

Za početak, recite nam, kakva su vaša očekivanja pred meč protiv Partizana?

"Očekujem da će ovo biti najuzbudljiviji večiti derbi do sada. Prvo, igra se u elitnom rangu srpskog futsala, a drugo, ekipe su izjednačene, tako da će na terenu biti jako zanimljivo i neizvesno".

Kakvi su utisci o dosadašnjem toku sezone?

"Što se tiče sezone, ja sam kao kapiten prezadovoljan jer smo mi ušli iz druge lige i odmah se borimo za titulu. Ekipa radi odlično, naravno, uvek može i bolje, ali ja sam na moje saigrače ponosan kako igraju svaku utakmicu. Trenirali smo jako u pripremom periodu i rezultat nam se vraća. Na sve to moji saigrači svaku utakmicu imaju ogromnu želju i tako treba da bude i biće kada dokle god se nosi grb Crvene zvezde".

Imate li neku poruku za navijače?

"Poruka za navijače je da dođu u što većem broju, jer će ovo sigurno biti najbolji derbi do sada", zaključio je Nikola Vasiljević.

Detalji sa meča Crvena zvezda - MB Namenska Foto: KMF Crvena zvezda / Slobodan Sandić

Podsetimo, utakmica između Crvene zvezde i Partizana na programu je u ponedeljak, 30. novembra, od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu, a uskoro će biti objavljene informacije o ulaznicama.

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