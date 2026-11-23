OČEKUJEM NAJUZBUDLJIVIJI DERBI DO SADA! Kapiten Zvezde Nikola Vasiljević poslao jasnu poruku pred okršaj sa Partizanom: Navijači, dođite u što većem broju!
- Kapiten Crvene zvezde Nikola Vasiljević očekuje najuzbudljiviji večiti derbi do sada, jer se Zvezda i Partizan sastaju u elitnom rangu srpskog futsala. Meč 9. kola igra se u ponedeljak, 30. novembra, od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu.
- Vasiljević je zadovoljan sezonom i ističe da se Zvezda, kao novajlija iz druge lige, odmah bori za titulu. Navijačima je poručio da dođu u što većem broju u halu.
Došlo je vreme za najveći futsal spektakl ove godine - prvi ovosezonski prvoligaški večiti derbi!
Crvena zvezda i Partizan odmeriće snage u ponedeljak, 30. novembra, od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu, u meču 9. kola Prve lige Srbije i nema dileme da nas čeka pravi praznik, kako na terenu, tako i na tribinama.
Kapiten Zvezde, Nikola Vasiljević, bio je naš sagovornik i govorio je o predstojećem derbiju, ali i o dosadašnjem toku sezone.
Za početak, recite nam, kakva su vaša očekivanja pred meč protiv Partizana?
"Očekujem da će ovo biti najuzbudljiviji večiti derbi do sada. Prvo, igra se u elitnom rangu srpskog futsala, a drugo, ekipe su izjednačene, tako da će na terenu biti jako zanimljivo i neizvesno".
Kakvi su utisci o dosadašnjem toku sezone?
"Što se tiče sezone, ja sam kao kapiten prezadovoljan jer smo mi ušli iz druge lige i odmah se borimo za titulu. Ekipa radi odlično, naravno, uvek može i bolje, ali ja sam na moje saigrače ponosan kako igraju svaku utakmicu. Trenirali smo jako u pripremom periodu i rezultat nam se vraća. Na sve to moji saigrači svaku utakmicu imaju ogromnu želju i tako treba da bude i biće kada dokle god se nosi grb Crvene zvezde".
Imate li neku poruku za navijače?
"Poruka za navijače je da dođu u što većem broju, jer će ovo sigurno biti najbolji derbi do sada", zaključio je Nikola Vasiljević.
Podsetimo, utakmica između Crvene zvezde i Partizana na programu je u ponedeljak, 30. novembra, od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu, a uskoro će biti objavljene informacije o ulaznicama.
BONUS VIDEO: