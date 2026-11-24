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PSŽ prolazi kroz izuzetno težak period kada su u pitanju povrede, a najnoviji udarac stigao je tokom utakmice protiv Nice. Mladi francuski fudbaler Dezire Due doživeo je tešku povredu prednjih ukrštenih ligamenata, zbog koje ga očekuje duga pauza.

Dvadesetjednogodišnje krilo izneto je sa terena na nosilima, uz bolne jauke, a lekarski pregledi potvrdili su najcrnje slutnje. Ovo je veliki problem za PSŽ, koji je prethodno zbog iste povrede ostao bez Hviče Kvarachelije.

1/6 Vidi galeriju Dezire Due Foto: Mateusz Porzucek / Newspix.pl / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nakon nekoliko dana tišine, Due se oglasio putem društvenih mreža i obratio navijačima emotivnom porukom.

- Ovo je izuzetno težak trenutak. Povreda me rastužuje, ali sam uveren da ću se vratiti još jači. Novo iskušenje i nova prilika za napredak. Hvala svima na ogromnoj podršci i ljubavi koju mi pružate. Zadržavam veru - poručio je mladi fudbaler.

PSŽ tako ostaje bez još jednog važnog ofanzivca, a stručni štab će morati da pronađe nova rešenja dok se povređeni igrači ne vrate na teren.

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