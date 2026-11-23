MARKO ARNAUTOVIĆ PAKUJE KOFERE I ODLAZI: Zvezda dovodi Nigerijca, sprema se novi transfer na Marakani!
Crvena zvezda sprema ozbiljne promene u igračkom kadru tokom zimskog prelaznog roka, a prva velika želja trenera Alberta Rijere je nigerijski napadač Čukvubuikem Ikvuemesi, član belgijskog Levena, prenosi "Mozzart Sport".
Španski stručnjak dobro poznaje ovog fudbalera iz perioda kada su zajedno sarađivali u Celju, gde je Nigerijac pružao najbolje partije u karijeri. U sezoni 2022/2023. postigao je deset prvenstvenih golova i ostavio veoma dobar utisak na Rijeru, koji sada želi ponovo da sarađuje sa njim.
Ikvuemesi je rođen 2001. godine, a tokom karijere nastupao je za Krško, Celje i italijansku Salernitanu, pre nego što je završio u belgijskom Levenu. Ipak, ove sezone nije imao značajnu minutažu, pošto je zabeležio svega sedam nastupa.
Uprkos tome, Rijera veruje u njegove kvalitete i smatra da bi mogao da predstavlja važno pojačanje za crveno-bele, posebno pred evropske kvalifikacije.
Njegov dolazak mogao bi da ima direktne posledice po budućnost Marka Arnautovića. Austrijskom reprezentativcu ugovor ističe na leto, a sve su veći izgledi da se saradnja završi već tokom zime.
Zvezda je već angažovala Luku Ilića, a Ikvuemesi bi mogao da bude drugo pojačanje u okviru rekonstrukcije ekipe koju planira novi trener. Ostaje da se vidi da li će rukovodstvo kluba uspeti da ispuni Rijerinu najveću želju.
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