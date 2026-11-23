Due je na utakmici u Nici teško povređen, a kada se vratio kući, dočekala ga je policija.

Tako nervoznog i povređenog, policija je sačekala u kući u naselju Orgeval. Prema pisanju francuskih medija, nekoliko osoba ušlo je te večeri u dvorište Dueove kuće. Međutim, ubrzo su pobegli kada su shvatili da u kući ima nekog. Nije poznato da li je išta ukradeno, ali je kuća stavljena pod pojačan nadzor.