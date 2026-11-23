Due, prema pisanju medija, do kraja meseca ide na operaciju desnog kolena, a najmanje šest meseci odsustva praktično znači i da je završio sezonu
Fudbal
KOŠMARNA NOĆ SVETSKE ZVEZDE: Tokom utakmice doživeo tešku povredu, a po povratku kući sačekala ga policija
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Fudbaler Pari Sen Žermena Dezire Due doživeo je u subotu verovatno najtežu noć u životu.
Due je na utakmici u Nici teško povređen, a kada se vratio kući, dočekala ga je policija.
Dezire Due Foto: Mateusz Porzucek / Newspix.pl / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
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Francuski reprezentativac je povredio ukršteni ligament, pa će odsustvovati najmanje pola godine.
Tako nervoznog i povređenog, policija je sačekala u kući u naselju Orgeval. Prema pisanju francuskih medija, nekoliko osoba ušlo je te večeri u dvorište Dueove kuće. Međutim, ubrzo su pobegli kada su shvatili da u kući ima nekog. Nije poznato da li je išta ukradeno, ali je kuća stavljena pod pojačan nadzor.
Due, prema pisanju medija, do kraja meseca ide na operaciju desnog kolena, a najmanje šest meseci odsustva praktično znači i da je završio sezonu.
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