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Jedan od kapitena fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović posetio je danas u Dohi članove kadetske reprezentacije Srbije uoči utakmice protiv Japana, u drugom kolu Svetskog prvenstva.

"Momci, došao sam da vas vidim i da vam poželim sreću. Postigli ste nešto što nije niko pre vas. Nešto veliko za vas i za našu zemlju. Niko od vas ovde nije slučajno, zaslužujete da budete na najvećem takmičenju kao pojedinci i kao tim. Vi ste ono najbolje u vašem uzrastu što Srbija ima i vi ste naša budućnost. Mnogi od vas imaće velike, lepe karijere, a ovo je tek početak", rekao je Mitrović, preneo je Fudbalski savez Srbije.

1/3 Vidi galeriju Aleksandar Mitrović posetio kadete, 23.11.2026 Foto: Fss

Rekorder po broju golova za reprezentaciju Srbije posetio je igrače i stručni štab u hotelu u kome borave u Dohi.

Napadač katarskog Al Rajana, strelac tri gola u poslednjem ligaškom meču, poželeo je selektoru Igoru Matiću i igračima sreću i uspeh u narednim duelima, pre svega predstojećem protiv Japana, u utorak od 14 časova.

"Bio sam u vašoj situaciji, najvažnije je da uživate i da se takmičite bez straha, sa verom u sebe i tim. Ovde ste jer ste se žrtvovali, vi, vaše porodice, roditelji, svi koji su verovali u vas. Dres koji nosite, danas u ovom uzrastu, jednog dana kao A reprezentativci, je velika čast, privilegija. Nema većeg ponosa nego kad predstavljate svoj narod, kad vidite koju radost možete da mu donesete. Ne postoji veće zadovoljstvo", rekao je Mitrović.

On je rekao kadetima, uzrasta do 17 godina, da će najlepše trenutke u karijeri doživeti igrajući za reprezentaciju.

"Igraćete za razne klubove, ali zapamtite, ništa lepše neće biti od radosti u dresu Srbije. Bio sam u vašim kopačkama, najlepše i neću reći ružne, već samo, prolazne teške trenutke, doživeo sam u tom dresu. Ništa lepše i ništa čistije ne postoji nego kad predstavljate svoju državu. To se najbolje vidi kad posle dobrih rezultata dođete u zemlju i vidite koliko sreće ste doneli narodu", naveo je Mitrović.

"Kad sam igrao za U19 možda niko nije verovao u nas, ali postali smo prvaci Evrope. U tom trenutku to je bilo nešto nezamislivo. Posle se jedna druga generacija popela stepenik više, postala prvak sveta. Sve je dakle moguće. Verujte u sebe, svoj talenat, ne postoji granica, niste svesni koliko možete. Želim vam da ostanete što duže u Kataru i da se još družimo", dodao je on.

U Grupi L Srbija i Kolumbija imaju po tri boda, a Japan i Hodnuras su bez bodova.