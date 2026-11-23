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Vojvodina je na gostovanju Mačvi pokazala napadačku snagu i stigla do ubedljive pobede (5:1), još jednom potvrdivši kvalitet i efikasnost u ofanzivnom delu igre.

“Stara dama” je najubojitiji gost u ligi sa čak 21 postignutim pogotkom na osam mečeva.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Dvostruki strelac na gostovanju Mačvi, Nardin Mulahusejnović, ističe da ekipi mnogo znače ovakvi trijumfi, posebno kada ih prati dobra igra.

– Uživali smo u ovoj utakmici, odigrali odličan meč i zasluženo pobedili ubedljivo. Svaka pobeda nam mnogo znači, pa tako i ova protiv Mačve na gostovanju, a posebno zbog načina na koji smo došli do tri boda – počinje priču Mulahusejnović.

Lepe akcije, atraktivni potezi i kruna svega – golovi u mreži rivala. Tako je bilo u nedelju uveče u Šapcu.

– To me posebno raduje. Srećni smo kada igramo i uživamo na terenu, kao što je to bio slučaj na ovoj utakmici. Lepo je kada možemo da prikažemo dobre akcije i postižemo lepe golove, jer upravo to fudbal čini lepšim.

Mulahusejnović je nastavio da potvrđuje koliko je važan za igru Vojvodine. Sa šest postignutih golova i četiri asistencije nalazi se među pet najproduktivnijih fudbalera lige.

– Drago mi je što doprinosim ekipi. Uvek želim više i bolje, a nadam se da ću tako i nastaviti. Svima nam je prioritet tim, a naravno, individualni učinak sve to prati.

Do kraja ovogodišnjeg takmičarskog programa ostala su još dva kola, a ambicije u novosadskom klubu ne menjaju se – osvojiti maksimalan broj bodova.

– Ciljevi su jasni, idemo na pobedu u svakoj utakmici. Verujem u to i moramo da damo sve od sebe kako bismo ostvarili taj cilj. Sigurno je da nijedna utakmica nije laka, ali ćemo se dobro pripremiti i pokušati da ostvarimo ono što smo zacrtali – poručio je sjajni napadač “stare dame”.