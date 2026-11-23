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Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je danas da povreda ramena golmana Davida Raje ne deluje previše ozbiljno, ali da će ipak propustiti predstojeću utakmicu Lige šampiona protiv Borusije Dortmund.

Arsenal je u subotu odigrao nerešeno 2:2 protiv Njukasla u Premijer ligi, a Raja je zbog povrede napustio teren u 70. minutu. On je povredio levo rame kada je želeo da uhvati loptu posle centaršuta, ali je došlo do kontakta sa ;napadačem Njukasla Vilijamom Osulom.

1/4 Vidi galeriju David Raja, golman Arsenala Foto: Richard Lee / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jamie Johnston / imago sportfotodienst / Profimedia, Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"U utorak ćemo obaviti još neke preglede, ali prvi rezultati su prilično ohrabrujući. ;Nije spreman za utakmicu, ali povreda ne deluje previše ozbiljno", rekao je Arteta, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Arteta je rekao da je, iako je sam incident delovao bezazleno, bol koji je golman osećao odmah nakon povrede izazvao strah da je reč o ozbiljnijem problemu.

"Zbog bola koji je odmah osetio nakon tog duela svi smo bili prilično zabrinuti, ali čini se da je situacija bolja nego što smo očekivali. ;Kada pogledate sam trenutak povrede, ne deluje kao da se dogodilo nešto ozbiljno, ali intenzitet bola koji je osećao i to koliko se teško kretao bili su prilično zabrinjavajući", naveo je on.

"Očekivali smo mnogo ozbiljniju povredu jer u tom trenutku gotovo da nije mogao da podnese bol. ;Prvi pregledi pokazali su mnogo ohrabrujuće rezultate. Neće morati na operaciju, što nas je najviše brinulo jer bi ga to odvojilo od terena na nekoliko meseci. Videćemo", dodao je španski trener.

Arsenal u utorak od 21 čas dočekuje Dortmund, u utakmici petog kola Lige šampiona.

Arsenal će u narednom periodu igrati i protiv Mančester sitija, Brentforda, Totenhema i Real Madrida, a Raja je veoma važan za način igre, ;posebno zbog njegove sposobnosti da igra nogom, naveo je BBC.

"Svi moraju da budu spremni jer se ovakve stvari, nažalost, dešavaju. Sada moramo da pokažemo koliko smo dobro pokriveni i kakve kvalitetne golmane imamo u Kepi (Arisabalagi) i Ilanu (Meljeu)", naveo je Arteta.

Uoči utakmice Arsenal ima 10 bodova na trećem mestu na tabeli, a Dortmund ima bod manje na 12. mestu.