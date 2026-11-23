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Fudbaler Juventusa Kerim Alajbegović podvrgnut je danas lekarskim pregledima u Torinu, nakon što je ranije izašao iz igre u utakmici protiv Venecije, a prvi nalazi pokazuju da nije ozbiljnije povređen.

Juventus je u nedelju pobedio Veneciju 4:0 u Seriji A, a Alajbegović je na poluvremenu izašao iz igre zbog problema sa nogom.

1/5 Vidi galeriju Kerim Alajbegović u dresu Juventusa Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport / IPA / Profimedia, Nderim Kaceli / Zuma Press / Profimedia

Kako su danas preneli italijanski mediji, pregledi su pokazali da se radi o blagom mišićnom preoptrerećnju desne noge. Stanje 19-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine će svakodnevno biti praćeno i ne očekuje se da će duže odsustvovati sa terena.

Pojedini mediji preneli su da bi Alajbegović mogao da bude spreman za utakmicu protiv Omonije u četvrtak u Ligi Evropa, ali da bi trener Lučano Spaleti ipak mogao da odluči da ga odmori.