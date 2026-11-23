STARA DAMA MOŽE DA PREDAHNE: Alajbegović nije ozbiljnije povređen
Fudbaler Juventusa Kerim Alajbegović podvrgnut je danas lekarskim pregledima u Torinu, nakon što je ranije izašao iz igre u utakmici protiv Venecije, a prvi nalazi pokazuju da nije ozbiljnije povređen.
Juventus je u nedelju pobedio Veneciju 4:0 u Seriji A, a Alajbegović je na poluvremenu izašao iz igre zbog problema sa nogom.
Kako su danas preneli italijanski mediji, pregledi su pokazali da se radi o blagom mišićnom preoptrerećnju desne noge. Stanje 19-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine će svakodnevno biti praćeno i ne očekuje se da će duže odsustvovati sa terena.
Pojedini mediji preneli su da bi Alajbegović mogao da bude spreman za utakmicu protiv Omonije u četvrtak u Ligi Evropa, ali da bi trener Lučano Spaleti ipak mogao da odluči da ga odmori.