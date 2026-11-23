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Potraga za lavicom primećenom u istanbulskom naselju Uskumrukoj, u opštini Sarijer, i dalje je u toku, a približno 70 pripadnika, uključujući žandarmeriju, opštinsku policiju i timove nacionalnih parkova, dežura u tom području.

Potragu podržava sedam dronova iz vazduha.

1/7 Vidi galeriju Galatasaraj - Štutgart Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ekipe nadležnih službi pokušavaju da uhvate životinju živu, pri čemu se koristi i puška sa sredstvom za uspavljivanje, ali lav do sada nije pronađen, prenosi Haberler.

Ovaj neobičan slučaj mogao bi da utiče i na Ligu šampiona.

Galatasaraj u utorak od 18.45 igra na svom stadionu protiv Aston Vile. Postoji bojazan oko odigravanja ove utakmice ukoliko se lavica ne uhvati na vreme.

Aston Vila je danas otkazala trening, pošto se stadion Galatasaraja nalazi u blizini luksuznog okruga Uskumrukej, u čijim šumama lavica luta.

Bizarnost ovoj priči daje činjenica da je nadimak Galatasaraja "Lavovi".