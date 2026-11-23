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Đorđe Petrović nalazi se u sjajnoj formi na golu Bornmuta i sve ozbiljnije se uključuje u trku za „Zlatnu rukavicu“, priznanje koje se dodeljuje golmanu sa najviše utakmica bez primljenog gola u Premijer ligi.

Srpski reprezentativac sačuvao je mrežu u četiri od poslednjih pet prvenstvenih nastupa, a četvrti put ove sezone učinio je to u pobedi Bornmuta nad Notingem Forestom rezultatom 2:0.

1/6 Vidi galeriju Đorđe Petrović Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Fss, dts Nachrichtenagentur / imago sportfotodienst / Profimedia

Petrović je tako posle 11 odigranih kola stigao do četiri utakmice bez primljenog gola, čime se izjednačio sa nekoliko čuvara mreže, među kojima su Džordan Pikford i Džejms Traford.

Prošle sezone srpski golman imao je 11 utakmica bez primljenog gola, dok je priznanje „Zlatna rukavica“ pripalo Davidu Raji iz Arsenala sa 19 takvih nastupa.

Španac je osvojio nagradu u prethodne tri sezone i sada ima priliku da postane prvi golman u istoriji Premijer lige koji bi do priznanja stigao četiri puta zaredom.

Ipak, Petrović je odličnim partijama pokazao da bi mogao da bude jedan od ozbiljnih kandidata u nastavku sezone.

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