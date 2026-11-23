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Fudbaleri Brentforda pobedili su večeras na svom trenu Everton rezultatom 4:0 u meču 11. kola Premijer lige.

Kin Luis-Poter je postigao pogotke u 23. i 25. minutu, a u strelce su se upisali još i Vitali Janelt u 67. i Fabio Karvaljo u 90. minutu.

1/18 Vidi galeriju Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Everton je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Džejms Tarkovski dobio crveni karton u 40. minutu.

"Pčele" iz Brentforda su šestoplasirani na tabeli Premijer lige sa 17 bodova, dok su "Karamele" iz Liverpula na devetom mestu sa 16.

U sledećem kolu, Brentford će gostovati Mančester junajtedu, a Everton će dočekati Liverpul u gradskom derbiju.