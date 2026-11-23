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Fudbaleri Monce pobedili su večeras na svom terenu Fjorentinu 3:0, u utakmici 12. kola Serije A.

Dvostruki strelac bio je Gustavo Varela, koji je postigao golove u 45. minutu iz jedanaesterca i u 51. minutu.

1/20 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: MORGESE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Konačan rezultat postavio je Džej Robinson u 59. minutu.

Monca je prekinula niz od četiri poraza, a posle treće pobede u ligi zauzima 14. mesto na tabeli sa 10 bodova.

Fjorentina je pretrpela sedmi poraz i ima devet bodova na 16. mestu.