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Neverovatna drama potresa reprezentaciju Hondurasa na Svetskom prvenstvu za fudbalere do 17 godina u Kataru!

Samo nekoliko dana nakon poraza od Srbije, mladi Kristofer Batiz, jedan od talentovanijih fudbalera ove selekcije, napustio je reprezentativni kamp i vraćen je u Sjedinjene Američke Države. U centru skandala našao se njegov otac, koji je ušao u sukob sa ljudima iz Fudbalskog saveza Hondurasa zbog toga što njegov sin nije dobio ni minut na utakmici protiv "orlića".

1/5 Vidi galeriju Srbija - Honduras Foto: Fss.rs

Srbija je 21. novembra slavila sa 2:0, a junak susreta bio je Tadija Samardžić, koji je postigao oba gola u drugom poluvremenu. Batiz, 15-godišnji ofanzivac koji nastupa za Tacoma Defiance, razvojni tim povezan sa Sijetl Saundर्सima, čitav meč je presedeo na klupi. Upravo je to, prema saopštenju Fudbalskog saveza Hondurasa, pokrenulo čitav sukob.

Savez tvrdi da je otac tražio povratak sina

Honduraški savez saopštio je da je otac fudbalera, Hilde Orlando Batiz, izrazio nezadovoljstvo odlukom stručnog štaba da njegovom sinu ne pruži priliku protiv Srbije. U narednoj komunikaciji, kako tvrdi savez, iznete su optužbe o navodnom favorizovanju pojedinih igrača i dovedena je u pitanje nepristrasnost sportskih odluka.

FFH je poručio da takve optužbe ne može da prihvati i potvrdio da je, na zahtev oca, preko FIFA organizovao povratnu avionsku kartu za mladog fudbalera u SAD. Savez je posebno naglasio da Kristofer nije učinio ništa pogrešno, da se ne dovode u pitanje njegovo ponašanje i profesionalni odnos, kao i da mu vrata reprezentacije nisu zatvorena za budućnost.

Otac izneo potpuno drugačiju verziju: "Nisam tražio da ide kući"

Međutim, Orlando Batiz ima potpuno drugačiju verziju događaja. U razgovoru za honduraški list "El Heraldo" odbacio je tvrdnje da je tražio da njegov sin napusti reprezentaciju i optužio čelnike saveza da pokušavaju da od njega naprave glavnog krivca.

Prema njegovim rečima, problem je počeo još tokom treninga, otprilike nedelju dana pre utakmice sa Srbijom, kada je Kristofer zadobio udarac u skočni zglob. Otac tvrdi da je dečak danima osećao bolove, da nije bio zadovoljan načinom na koji je povreda tretirana i da je tek nekoliko dana kasnije dobio dodatnu medicinsku pomoć.

Kada njegov sin nije zaigrao protiv Srbije, Orlando je, kako tvrdi, kontaktirao osobu zaduženu za komunikaciju sa porodicama i pitao da li je razlog izostanka povreda. Dobio je odgovor da je reč o taktičkoj odluci stručnog štaba. Otac kaže da je odluku poštovao, ali da se sa njom nije slagao.

Posebno ga je pogodilo objašnjenje da je Kristofer dve godine mlađi od većine igrača na turniru i da pred sobom ima još dva Svetska prvenstva za igrače do 17 godina. Orlando je posumnjao da je poziv u reprezentaciju imao i drugu pozadinu - da Honduras želi da ga veže za svoju selekciju, jer je za njega ranije interesovanje pokazivala i reprezentacija SAD. Naglasio je, međutim, da je to njegova lična pretpostavka, a ne nešto što mu je savez direktno rekao.

Otac tvrdi i da je Kristofer obavešten da mora da napusti kamp neposredno pred trening, a ne da je on lično zatražio njegov odlazak.

Batiz ima samo 15 godina, a već je nastupao za američke selekcije

Čitava priča dobija dodatnu dimenziju kada se zna da je Batiz rođen 2011. godine i da je dve godine mlađi od uzrasne granice aktuelnog Mundijala. Igra za Tacoma Defiance, ekipu povezanu sa MLS klubom Sijetl Saundर्स, a prema pisanju honduraških medija već je učestvovao na selektivnim kampovima reprezentacije SAD.

Njegova budućnost u dresu Hondurasa sada je pod znakom pitanja, iako je savez poručio da mu vrata nisu zatvorena i da će eventualni novi poziv zavisiti od procene stručnog štaba.

Jedno je sigurno, poraz od Srbije 2:0 bio je samo početak priče koja je ubrzo prerasla u veliki skandal. Umesto da se u Kataru govori o fudbalu i talentu mladog napadača, u centru pažnje našao se sukob odraslih, zbog kojeg je petnaestogodišnjak ostao bez nastavka svog prvog velikog reprezentativnog turnira.