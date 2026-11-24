ŠTA ĆE SE DESITI SA ČUKARIČKIM? Ostoja Mijailović izneo na sto plan - ako se ovo realizuje...
Ostoja Mijailović preuzeće do kraja godine i zvanično FK Čukarički.
Što se tiče kluba s Banovog brda, planovi su prilično zanimljivi i ne tiču se samo Srbije već i regiona.
Mijailović želi da Čukarički bude redovni učesnik evropskih takmičenja, a u tu svrhu će, kako saznajemo, stadion poprimiti sasvim novo ruho. Zdanje je trenutno skromno, ima dve tribine i probleme s dozvolama i zemljištem.
Biće to jedan od prvih Mijailovićevih projekata. Verovatno će uz potpuno renoviranje ili čak izgradnju novog objekta na tom mestu nići i poslovni kompleks.
Takođe, u planu je i formiranje moderne fudbalske akademije, u kojoj bi talentovani igrači imali priliku da se razvijaju i stasavaju za izazove koje ih čekaju u prvom timu na domaćoj i međunarodnoj sceni.
To je svakako odličan poslovni potez s obzirom na to da je fudbal daleko profitabilniji sport od košarke. Transferi prosečnih fudbalera, odnosno zarada koja se ostvaruje na taj način znatno je veća od one u košarci, gde se igrači često preplaćuju, a uglavnom odlaze bez obeštećenja.
Čukarički je dva puta igrao Intertoto kup (1996. i 1997.) i to su bila jedini evropski izleti ovog kluba dok klub nije preuzeo Dragan Obradović. "Brđani" su sredinom druge decenije 21. veka postali ekipa koja Superligu završava pri vrhu tabele i izlazi u kvalifikacije za Ligu Evrope, a najveći uspeh došao je u sezoni 2023/24, kada je ekipa sa Banovog brda igrala grupnu fazu Lige konferencija. Medutim, u grupi s Ferencvarošem, Fjorentinom i Genkom, zabeleženo je šest poraza.
Od tada klub je zabeležio šesto, deveto i sedmo mesto u domaćem takmičenju.
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