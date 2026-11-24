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Trener Karlos Aberto de Oliveira, poznat po nadimku Čeko, našao se u krajnje neprijatnoj situaciji kada ga je pripadnik obezbeđenja zgrabio oko vrata i to dok je pokušavao da se vrati na teren posle proslave gola sa navijačima.

Incident se dogodio tokom revanš utakmice finala između njegovog Parana Kluba i Atletiko Paranaensea. Domaći tim je imao razloga za veliko slavlje, pošto je stigao do vođstva od 2:0, a Čeko nije mogao da sakrije emocije.

U naletu euforije je preskočio ogradu i pridružio se navijačima kako bi zajedno proslavili pogodak. Međutim, kada je krenuo nazad ka terenu, usledila je scena koja je brzo obišla planetu putem društvenih mreža.

Nastao haos

Jedan od pripadnika obezbeđenja nije prepoznao trenera i reagovao je kao da je reč o navijaču koji pokušava da neovlašćeno uđe na teren. Zgrabio je Čeka i obuhvatio ga rukom oko vrata, u zahvatu nalik na davljenje.

Trener se našao u neprijatnoj situaciji, a članovi stručnog štaba odmah su pritrčali kako bi objasnili pripadniku obezbeđenja da se radi o šefu stručnog štaba domaće ekipe.

Kada su shvatili koga su zaustavili, trener je pušten.

Drama i na terenu

Ipak, incident sa trenerom nije bio jedina dramatična scena finala.

Parana Klub je slavio rezultatom 2:1 u revanšu, ali je Atletiko Paranaense u prvom susretu pobedio 1:0. Ukupan rezultat bio je 2:2, pa je pobednik odlučen izvođenjem jedanaesteraca.

U penal-seriji viđena je prava drama, a Atletiko Paranaense je na kraju slavio rezultatom 11:10 i osvojio trofej.

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