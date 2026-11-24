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Nakon što je prvu sezonu u crno-belom dresu odigrao kao pozajmljeni igrač Torina, Demba Sek je potpisao dugoročni ugovor sa Partizanom.

Ekipa iz Humske je njegov ugovor otkupila za 1,4 miliona evra, a Senegalac je potpisao ugovor koji bi u Beogradu mogao da ga drži do 2029. godine.

Ipak, Partizan je, nekoliko meseci nakon što je kupio krilnog fudbalera, odlučio da ga proda i tako dođe do novca potrebnog za funkcionisanje kluba.

Kako prenosi "Mozzart sport", Partizan planira da proda brzonogog fudbalera već u zimskom prelaznom roku, a prema tom planu na račun kluba će stići najmanje 4.000.000 evra.

1/14 Vidi galeriju Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Takva ponuda već odbijena

Isti portal navodi i da je u septembru Šarža iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nudila tačno 4.000.000 evra, uz dodatnih 1.000.000 kroz razne bonuse za Seka. Tada je procena bila da ta suma nije dovoljna, međutim, čini se da se situacija promenila i da su u Humskoj shvatili da bi i toliko novca bilo od velikog značaja.

Sa druge strane, interesovanje za Seka postoji, ali u ovom trenutku je pitanje da li bi pomenuti tim iz UAE bio spreman da ponovi ponudu, ili da li će se pojaviti neko nov sa sličnom ponudom.

Demba Sek je ove sezone bio strelac tri puta, uz dve asistencije na 11 utakmica Super lige Srbije. U kvalifikacijama za Ligu konferencija je postigao dva gola na šest mečeva, a bio je strelac i u nedavno odigranoj prijateljskoj utakmici protiv PAOK-a u Solunu.

Kurir sport/Mozzart sport

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