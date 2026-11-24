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U Bajernu je sve više nezadovoljstva zbog situacije oko Džamala Musijale.

Zdravstveni problemi jednog od najvećih talenata nemačkog fudbala izazvali su ozbiljne trzavice unutar minhenskog giganta, a prema pisanju magazina "Štern", pojedini čelnici kluba sumnjaju da od njih nisu stizale sve informacije o stanju 23-godišnjeg fudbalera.

1/5 Vidi galeriju Džamal Musijala Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Kako navode nemački mediji, članovi nadzornog odbora, među kojima su Karl-Hajnc Rumenige i Uli Henes, navodno su bili besni jer su tek prošle nedelje saznali za novu epizodu zdravstvenih problema. U početku je, prema tim informacijama, o događaju bio obavešten samo sportski sektor kluba, dok su ostali čelnici za sve saznali naknadno.

Posebno ih je navodno pogodilo to što je Musijala na pregled otišao kod neurologa kojeg je izabrao njegov tim, bez konsultacija sa klubom. U Bajernu, kako prenosi „Štern“, smatraju da zbog toga nemaju potpunu sliku o njegovom zdravstvenom stanju.

"Klub nema pravo da Musijalu pošalje na pregled kod neurologa kojeg je sam izabrao. Uvek zavisimo od informacija koje nam daju lekari koje je angažovao igrač. Želimo da dobijemo jasnu sliku, ali nam to ne polazi za rukom", navodi se u izveštaju nemačkog magazina.

Prema pisanju istog izvora, slična epizoda dogodila se i 7. aprila, kada je Bajern gostovao Real Madridu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Taj događaj tada nije bio javno objavljen, a Musijala je uprkos svemu ušao u igru dvadesetak minuta pre kraja. Bavarci su slavili sa 2:1.

Nemački mediji pišu da se njegovi zdravstveni problemi povezuju sa neurološkim smetnjama koje mogu da izazovu kratkotrajne napade. O njegovom stanju javno se govori od leta, kada se srušio tokom pripremnih utakmica protiv Lajpciga i Hajdenhajma. Poslednjih dana izjave čelnika Bajerna o njegovom oporavku i povratku na teren dodatno su podgrejale raspravu.

Džamal Musijala Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Karl-Hajnc Rumenige nije krio zabrinutost zbog toga koliko će Musijala moći da se vrati na nekadašnji nivo.

Ono što znamo, nažalost, ukazuje na to da će mu biti teško da se vrati na nivo koji je često pokazivao na ovom stadionu – izjavio je Rumenige za „Skaj“.

Međutim, zdravstveni problemi nisu jedina tema koja izaziva tenzije u Minhenu. U centru pažnje našao se i Musijalin ugovor, koji je potpisao u februaru 2025. i koji važi do 2030. godine. Rumenige je posle remija sa Kelnom 1:1 poručio da primanja koja klub isplaćuje više nisu održiva i da Bajern mora da razmišlja o finansijama ukoliko se fudbaler ne vrati u najbolju formu.

Prema pisanju „Šterna“ i „Sport Bilda“, Musijalin ugovor navodno predviđa nastavak isplate plate tokom čak šest meseci bolovanja, što je znatno duže od standardnog perioda od šest nedelja koji se pominje u nemačkom fudbalu.

Posebno je odjeknula tvrdnja izvora iz Bajerna da Uli Henes smatra kako bi Musijala i njegovi zastupnici trebalo da se odreknu dela primanja kao gest dobre volje prema klubu.

"Uli je toliko romantično nastrojen da iskreno veruje kako bi igrač i njegovi zastupnici trebalo da se odreknu dela plate. Smatra da bi to bilo jedino pošteno. Bajern Musijalu plaća kao svetsku klasu, a mesecima zauzvrat gotovo da nema nikakve koristi od tog ulaganja", prenosi se izjava neimenovanog izvora iz kluba.

Prema procenama "Šterna", Musijalina bruto godišnja primanja mogu da dostignu čak 25 miliona evra, uglavnom zahvaljujući fiksnim isplatama i bonusima koji ne zavise od broja odigranih utakmica.

U svemu tome ponovo se pominje i sportski direktor Maks Eberl, kome su, prema pisanju nemačkih medija, pojedini čelnici navodno zamerili uslove koje je dogovorio sa Musijalom.

A onda je usledio podatak koji je posebno odjeknuo! Prema „Transfermarktu“, tržišna vrednost Musijale trenutno iznosi 80 miliona evra, dok je pre dve godine dostizala čak 140 miliona. Ipak, u tekstu se navodi i da je Uli Henes u privatnom razgovoru njegovu vrednost opisao kao - nula evra!

Musijala se prošlog petka vratio na teren posle gotovo dva meseca pauze zbog povrede mišića koju je zadobio na zagrevanju pred utakmicu Lige nacija krajem septembra. Protiv Kelna je ušao u igru dvadesetak minuta pre kraja, a Bajern je remizirao 1:1. Mladi fudbaler je propustio veliku priliku da donese pobedu svom timu.

Ove sezone odigrao je pet utakmica, postigao dva gola i upisao jednu asistenciju. Ipak, umesto da se u Minhenu priča samo o njegovom povratku i fudbalskom kvalitetu, sve više se govori o zdravlju, novcu i poverenju između igrača i kluba. A to je za Bajern problem koji bi mogao da potraje.