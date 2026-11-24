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Sredinom novembra se pojavila informacija da je Fudbalski savez Srbije pokrenuo istragu zbog sumnji da je nameštena utakmica Srpske lige istok između ekipa Jedinstvo 1936 i OFK Brzi brod.

Jedinstvo je bilo domaćin meča odigranog u okviru 14. kola u Kruševcu, a rezultat na kraju je bio 5:4.

Kako nezvanično saznaje "Sport klub", istraga koju je pokrenuo Bogdan Đurđević, oficir za integritet FSS, već je u odmakloj fazi, a intezivno se radi na prikupljanju dokaza o nameštanju.

Ogromne uplate na kladionicama

Pomenuti portal navodi da bi ključ istrage trebalo da budu masovne uplate na kladionicama.

Navodno, deo novca je uplaćen i u Srbiji i to na veliku kvotu. Međutim, konkretni tragovi vode ka zemljama iz okruženja.

To je poslužilo kao odličan povod da se istraga nastavi, a pod sumnjom se nalaze oba kluba.

FSS je, nakon izraženih sumnji da je utakmica u Kruševcu nameštena, odmah obavestio UEFA i od nje zatražio pomoć. Navodi se i da će slučaj pratiti obiman materijal i da će najverovatnije biti predat prvostepenoj komisiji u sistemu FSS.

Kurir sport/Sport klub

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