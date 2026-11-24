BOMBA SA 25 METARA! Pogledajte golčinu o kojoj bruji Ostrvo! (VIDEO)
- Vitali Janelt je postigao spektakularan gol sa oko 25 metara u pobedi Brentforda nad Evertonom 4:0.
- Brentford je posao završio već u prvom poluvremenu, kada je Kit Luis-Poter dao dva gola, a Everton ostao i sa igračem manje posle isključenja Džejmsa Tarkovskog.
Fudbaler BrentfordaVitali Janelt postigao je spektakularan pogodak u ubedljivoj pobedi svog tima nad Evertonom (4:0).
Njegov projektil sa velike udaljenosti završio je pravo u rašljama, a golman Džordan Pikford mogao je samo da nemoćno posmatra!
Nemački vezista je u 67. minutu utakmice izveo potez za televizijske špice. Dobio je loptu na oko 25 metara od protivničkog gola, namestio se i onda levom nogom raspalio po lopti!
Usledio je pravi projektil koji je završio u samom uglu Evertonovog gola. Džordan Pikford bio je potpuno nemoćan, a lopta je završila u mreži posle udarca koji će se dugo prepričavati.
Janelt je pokazao neverovatnu preciznost i snagu, a navijači Brentforda imali su mnogo razloga za slavlje.
Domaći tim je posao praktično završio već u prvom poluvremenu. Kit Luis-Poter postigao je dva gola u razmaku od samo dva minuta, a Everton je dodatno ostao u problemu nakon isključenja Džejmsa Tarkovskog.
U nastavku je na scenu stupio Janelt i svojim spektakularnim pogotkom dodatno ulepšao veče navijačima Brentforda. Konačnih 4:0 postavio je Fabio Karvaljo u sudijskoj nadoknadi.
Ipak, bez ikakve dileme, potez utakmice pripao je nemačkom vezisti!