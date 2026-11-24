Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaler BrentfordaVitali Janelt postigao je spektakularan pogodak u ubedljivoj pobedi svog tima nad Evertonom (4:0).

Njegov projektil sa velike udaljenosti završio je pravo u rašljama, a golman Džordan Pikford mogao je samo da nemoćno posmatra!

Nemački vezista je u 67. minutu utakmice izveo potez za televizijske špice. Dobio je loptu na oko 25 metara od protivničkog gola, namestio se i onda levom nogom raspalio po lopti!

Usledio je pravi projektil koji je završio u samom uglu Evertonovog gola. Džordan Pikford bio je potpuno nemoćan, a lopta je završila u mreži posle udarca koji će se dugo prepričavati.

Janelt je pokazao neverovatnu preciznost i snagu, a navijači Brentforda imali su mnogo razloga za slavlje.

Domaći tim je posao praktično završio već u prvom poluvremenu. Kit Luis-Poter postigao je dva gola u razmaku od samo dva minuta, a Everton je dodatno ostao u problemu nakon isključenja Džejmsa Tarkovskog.

U nastavku je na scenu stupio Janelt i svojim spektakularnim pogotkom dodatno ulepšao veče navijačima Brentforda. Konačnih 4:0 postavio je Fabio Karvaljo u sudijskoj nadoknadi.

Ipak, bez ikakve dileme, potez utakmice pripao je nemačkom vezisti!