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Nema kraja trenerskoj vrtešci u engleskom Votfordu!

Uprava kluba ponovo je odlučila da promeni čoveka na klupi, a novi šef stručnog štaba trebalo bi da postane Edvard Jordanesku, nekadašnji selektor Rumunije. Ono što posebno privlači pažnju jeste podatak da će Rumun biti čak šesti trener kluba za samo 18 meseci!

1/4 Vidi galeriju Edvard Jordanesku Foto: Ernest Kolodziej / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcin Szymczyk/Fotopyk / imago sportfotodienst / Profimedia, Igor Jakubowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Votford očigledno ne može da pronađe dobitnu formulu! Engleski klub ponovo je posegao za smenom trenera, a prema pisanju BBC-ja, izbor je pao na Edvarda Jordaneskua, stručnjaka koji je predvodio reprezentaciju Rumunije na Evropskom prvenstvu 2024. godine.

Rumun ima 48 godina, a očekuje se da u utorak doputuje u Englesku, potpiše ugovor i preuzme ekipu. Prema navodima britanskih medija, planira da sa sobom povede i trojicu članova stručnog štaba.

U Votfordu se nadaju da bi Jordanesku već u sredu mogao da sedi na klupi na utakmici protiv Blekburna, koja se igra na stadionu Vikaridž roud.

Šesti trener za 18 meseci

Najnovija promena dolazi posle katastrofalnog poraza od Šefild junajteda rezultatom 4:0. Upravo je taj debakl bio poslednji meč Alesija Dionizija na klupi Votforda.

Italijanski stručnjak dobio je otkaz nakon samo 18 utakmica, a klub je iza njega ostavio još jednu kratku epizodu u nizu brojnih trenerskih promena.

Od odlaska Toma Kleverlija u maju 2025. godine, Votford je promenio nekoliko stručnjaka. Džavi Grasija, Paulo Pečolano, Ed Stil i Dionizi smenjivali su se na klupi, a dolaskom Jordaneskua klub bi dobio šesto stalno rešenje u periodu od svega 18 meseci.

Da situacija bude još neverovatnija, od dolaska porodice Poco na čelo kluba 2012. godine, Votford bi sa novim imenovanjem stigao do čak 25. trenera, ne računajući privremena rešenja!

Odveo Rumuniju na Evropsko prvenstvo

Jordanesku iza sebe ima ozbiljno međunarodno iskustvo. Najveći uspeh ostvario je sa reprezentacijom Rumunije, koju je predvodio na Evropskom prvenstvu 2024. godine u Nemačkoj.

Rumuni su tada osvojili prvo mesto u grupi E, ispred Belgije, Slovačke i Ukrajine, ali su takmičenje završili u osmini finala, gde su poraženi od Holandije rezultatom 3:0.

Poslednji klupski angažman imao je u poljskoj Legiji iz Varšave, koju je napustio u oktobru 2025. godine. Tokom trenerske karijere radio je i u Rumuniji i Bugarskoj, između ostalog u Klužu, Steaui i CSKA iz Sofije.

Votfordu gori pod nogama

Novi trener neće imati mnogo vremena za upoznavanje ekipe. Votford se nalazi na 21. mestu Čempionšipa i samo četiri boda ga dele od zone ispadanja.

Zadatak Jordaneskua biće da stabilizuje ekipu, prekine seriju loših rezultata i pokuša da vrati klub u borbu za vrh tabele.

U Votfordu strpljenja za trenere očigledno nema. Rumun će morati brzo da pokaže rezultate, jer je njegovim prethodnicima vreme na klupi uglavnom isticalo mnogo brže nego što su očekivali!