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Bivša protiv nove uprave. Tema broj jedan - novac! Burno je bilo na ročištu u Palati pravde u sudskom sporu između Partizana i bivšeg generalnog direktora Miloša Vazure.

U centru pažnje našli su se sporni bonusi od 50.000 evra koje Vazura potražuje od crno-belih, a aktuelni direktor Danko Lazović nije štedeo reči govoreći o načinu na koji je ta nagrada odobrena.

Za Lazovića je potpuno neshvatljivo da je Upravni odbor Partizana krajem decembra 2021. godine odlučio da Vazuri isplati bonus od 50.000 evra, dok su istovremeno zaposleni u klubu radili za minimalac, a pojedini, prema njegovim rečima, nisu imali ni plaćeno zdravstveno osiguranje.

1/10 Vidi galeriju Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

- Zašto Miloš Vazura da dobije bonuse ako je klub imao dug od 57 miliona evra? To nije moralno. Na osnovu čega da mu se isplate? Onda bih tako i ja mogao da radim i da se ponašam. Zato Partizan prolazi kroz najteži period i nema novca. Brojke sve pokazuju - poručio je Lazović.

Aktuelni generalni direktor crno-belih naglasio je da je prema fudbalerima koji su stigli u Humsku tokom letnjeg prelaznog roka 2021. godine ostao dug veći od milion evra, dok je većina tih igrača kasnije napustila klub kao slobodni agenti.

Klub Nikozaradio...

Lazović je doveo u pitanje i osnov po kojem je Vazuri odobrena nagrada za transfere i evropske rezultate, posebno imajući u vidu finansijsko stanje u kojem se Partizan tada nalazio. Štaviše, istakao je da postoji materijal i za krivični postupak, a nije isključio ni mogućnost podnošenja tužbi protiv drugih članova nekadašnjeg Upravnog odbora.

1/15 Vidi galeriju Miloš Vazura Foto: Starsport/FK Partizan, Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport

S druge strane, Vazura je odbacio takve navode i poručio da su bonusi bili jasno definisani njegovim ugovorom o radu. Naglasio je da nije sam sebi odobrio novac, već da je odluku doneo Upravni odbor, u čijem glasanju nije učestvovao.

Podsetio je da je Partizan u sezonama 2021/22 i 2022/23 ostvarivao zapažene rezultate u Evropi, dva puta izborio plasman u nokaut fazu Lige konferencije, a od evropskih takmičenja, prema njegovim rečima, zaradio između šest i sedam miliona evra.

Gde su pare?!

Spor je dobio i dodatnu dimenziju kada je Lazović postavio pitanje gde je završio novac zarađen od UEFA nagrada, s obzirom na to da je nova uprava u oktobru 2024. godine zatekla dug od čak 57 miliona evra.

Pomenuo je i nedavni ulazak Uprave kriminalističke policije u klub, koja proverava dokumentaciju o transferu Filipa Stevanovića u Mančester siti, kao i poslovanje Partizana u periodu od 2021. do 2024. godine.