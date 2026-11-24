Slušaj vest

Nejmar je teško podneo neuspeh svog Santosa, pa je posle utakmice napravio nekoliko scena o kojima bruji fudbalska javnost!

Santos je na svom terenu poražen od Gremija rezultatom 0:2, a slavni Brazilac očigledno nije mogao da se pomiri sa takvim epilogom. Posebno je pažnju privukao njegov potez nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, kada je odbio da se rukuje sa Martinom Brajtvejtоm, nekadašnjim napadačem Barselone, a sada fudbalerom Gremija.

Međutim, tu nije bio kraj njegovom nezadovoljstvu!

Žestoko udario po sudiji

Nejmar je nakon utakmice otvoreno kritikovao glavnog arbitra Ramona Abatija Abela, smatrajući da nije adekvatno reagovao na prekršaje nad njim.

"Mislim da je sudija radio sve što su oni želeli. Nije pokazao nijedan žuti karton. Ako se ne varam, u prvom poluvremenu sam pretrpeo više od deset prekršaja. To je neprihvatljivo! Ne znam dokle će ovo da traje, dok me ne slome? Protivnik me vuče, udara, a prekršaj se ne svira. Samo zato što sam vešt i mogu da driblam, treba stalno da se pušta prednost? Mora nekada da se dosudi prekršaj", poručio je besni Nejmar.

Brazilski fudbaler nije štedeo ni reči kada je govorio o arbitru.

"Abati je danas bio veoma loš, veoma loš. To je naškodilo našem timu", dodao je as Santosa.

Sukobio se i sa trenerom Gremija

Dodatnu zanimljivost otkrio je trener Gremija Renato Gaučo, koji je ispričao šta mu je Nejmar rekao neposredno po završetku utakmice.

Prema njegovim rečima, brazilska zvezda mu je prišla i upitala ga:

"Ti si im rekao da me tuku, je l' tako?"

Renato je odbacio takvu mogućnost, ali je priznao da je svojim igračima poručio da moraju da zaustave Nejmara.

"Rekao sam mu da nisam nikome naredio da ga udara. Rekao sam im da ga čuvaju i zaustave, jer ne mogu da mu dozvolim da igra kako želi. Ako mu to dozvolim, zna se šta može da uradi", prepričao je trener Gremija.

Poraz koji boli

Nejmar je, ipak, priznao da je i njegov tim pravio velike greške. Istakao je da je Santos imao kontrolu nad utakmicom, ali da je rival iskoristio propuste domaćina.

"Ovo je veoma loš rezultat. Nismo očekivali poraz, naprotiv, mislili smo da ćemo sigurno pobediti. Napravili smo tri greške i oni su ih iskoristili. Imali smo kontrolu, zaslužili smo golove, ali nekada lopta jednostavno neće u mrežu", rekao je Brazilac.

Gremio je do pobede stigao golovima Amuzua i Brajtvejta, koji je bio precizan sa bele tačke.

Santos je tako ostao na devetom mestu prvenstvene tabele sa 50 bodova, a šanse za plasman u Kopa Libertadores dodatno su mu zakomplikovane.

Umesto da se priča o fudbalu, potezi i izjave Nejmara ponovo su ukrali šou. Brazilac je još jednom pokazao koliko teško podnosi poraze, a scena sa Brajtvejtom i žestoke kritike na račun sudije brzo su obišle svetske medije!