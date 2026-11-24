Fudbal
KUP SRBIJE - ZVEZDA I PARTIZAN DOBILI RIVALE: Kakav žreb! Jedni na filijalu, a drugi na trećeligaša
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Šestostruki uzastopni osvajači Kupa Srbije, fudbaleri Crvene zvezde, biće gosti Slovena u Rumi, dok će Partizan gostovati svojoj filijali Teleoptiku u osmini finala Kupa Srbije, određeno je danas žrebom.
Trećeligaš Sloven, koji je u šesnaestini finala eliminisao Vojvodinu, biće sad domaćin Zvezdi. Partizan, koji pehar u Kupu čeka od 2019. godine, tražiće plasman u četvrtfinale protiv prvoligaša Teleoptika, koji funkcioniše kao filijala "crno-belih".
Ovo su svi parovi:
Čukarički - Javor
Teleoptik - Partizan
Sloven Ruma - Crvena zvezda
Radnik - Grafičar
Zemun - Radnički Niš
OFK Beograd - Tekstilac
FAP Priboj - TSC
Mačva - Novi Pazar
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