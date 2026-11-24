Srbija - Japan: 14.00
Fudbal
SRBIJA - JAPAN: Došao je taj dan! Idemo, momci! „Orlići“ jure nokaut fazu Svetskog prvenstva, poznati su sastavi!
Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije odmeriće snage sa selekcijom Japana od 14 časova u okviru drugog kola grupne faze Svetskog prvenstva, dok sva najzanimljivija dešavanja sa ovog susreta možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Nakon pobede na otvaranju turnira protiv Hondurasa, apetiti u taboru „orlića“ su opravdano porasli, ali stručni štab i igrači moraju zadržati maksimalan oprez pred ovaj meč, jer bi im novi trijumf već sada obezbedio prolaz u nokaut fazu Mundijalita.
Uživo
13:09
Poznati sastavi za današnji meč:
Japan: Ošita, Hašimoto, Takeuči, Kurahaši, Ivacuši, Satomi, Kimura, Fudžimoto, Igaraši, Okamoto, Tataki
Srbija: Radanović, Đurić, Marić, Baucal, Sibinović, Strika, Anokić, Cojić, Vajagić, Samardžić, Žarković
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