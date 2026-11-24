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Sergej Milinković-Savić je u julu 2023. godine stigao u Al Hilal iz Lacija u transferu vrednom 40 miliona evra, a prema poslednjim informacijama, mogao bi da napusti Saudijsku Arabiju, ili barem klub iz Rijada.

Kako navodi poznati saudijski novinar, Abdulaziz Al Marisel, trener Al Hilala, Simone Inzagi, spreman je da se odrekne srpskog reprezentativca u slučaju da na klupsku adresu stigne odgovarajuća ponuda.

Milinković-Savić ima ugovor koji važi do kraja juna 2028. godine, što znači da će na leto 2027. godine ući u poslednju godinu ugovora, a to bi moglo da navede rukovodstvo kluba da tokom letnjeg prelaznog roka razmišlja o njegovoj prodaji.

Ko može da plati ovakvu platu?

Problem za Al Hilal, ali i Sergeja, može da predstavlja njegova zarada.

1/5 Vidi galeriju Sergej Milinković-Savić u dresu reprezentacije Srbije Foto: Pedja MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Kada je u oktobru 2025. godine produžio ugovor, Milinković-Savić je dobio astronomsku zaradu od 25,5 miliona evra godišnje, odnosno 2,1 miliona mesečno, 490.500 nedeljno i oko 70.000 evro dnevno.

Za tri meseca će srpski fudbaler proslaviti 32. godine i pitanje je da li može da ponovi sličan ugovor. Posebno ako planira povratak u Evropu, tako nešto je teško ostvarivo.

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