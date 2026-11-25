Mladi fudbaler Todor Obradović potpisao je danas prvi profesionalni ugovor sa Partizanom, saopštili su crno-beli.
Fudbal
PARTIZAN SE OGLASIO I SVE POTVRDIO! Tri nova potpisa u Humskoj ulici!
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Kako se navodi, ovaj desni bek rođen 2008. godine do nedavno je bio stipendista, a sad je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa voljenim klubom.
Pored njega, potpis na saradnju sa crno-belima stavili su i mlađi kadeti Strahinja Popović i Matija Jovanović, koji su potpisali stipendijske ugovore.
FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Obojica su rođeni 2011. godine, Jovanović igra na poziciji krilnog napadača dok je Popović golman.
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