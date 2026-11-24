Fudbalska reprezentacija Srbije je u 11. minutu stigla do prednosti protiv Japana.
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EMOTIVNE SCENE POSLE GOLA SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU - DRAGAN PODIGAO SKUPLJENA TRI PRSTA! Hteo je da svi dobro vide, a onda je poljubio ruku i uradio ovo
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Dragan Anokić je bio strelac pogotka sa bele tačke u ranoj fazi druge utakmice reprezentacije Srbije uzrasta do 17 godina na Svetskom prvenstvu.
Orlići su stigli do prednosti, a u Dohi je viđena emotivna proslava gola.
Anokić je pokazao tri prsta, zatim ih poljubio i prekrstio se, a onda prstom pokazao prema nebu.
Dragan Anokić, proslava gola na utakmici Japan - Srbija Foto: Printscreen
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Podsetimo, reprezentacija Srbije je pobedila u prvoj utakmici u kojoj joj je protivnik bio Honduras. Rezultat tog meča je bio 2:0, a ekipa Igora Matića će u trećem, poslednjem kolu grupne faze, igrati protiv Kolumbije.
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