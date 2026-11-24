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Iako u pozivu nije precizirano šta je konkretan povod ovog obraćanja novinarima, očekuje se da će tema biti aktuelna situacija u klubu.

Nakon što se o pojedinim pitanjima juče oglasio Danko Lazović posle ročišta u sudskom sporu sa Milošem Vazurom, sada je došao red da pred javnost izađe i Radosav Petrović.

1/21 Vidi galeriju FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Situacija u taboru crno-belih daleko je od idealne, uprkos tome što je nedavno na klupu stigao Aleksandar Stanojević umesto Saše Ilića.

Dva uzastopna poraza brzo su poništila efekat trenerske rokade, pa se Partizan trenutno nalazi tek na 10. mestu na tabeli. Uz sve to, sudski procesi postali su gotovo redovna pojava, zbog čega se stiče utisak da se klub vrti u začaranom krugu.