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Potraga za životinjom pokrenuta je nakon prijava da je u naselju Uskumrukoj primećena ženka lava.

Jildirim je nakon utakmice u kojoj je njegov Bašakšehir savladao Čorum FK sa 4:2, uz njegov het-trik, govorio i o prijavi koja je izazvala pažnju javnosti.

On je naveo da se nalazio na pripremama sa ekipom kada je dobio telefonski poziv od žene koja radi u njegovom domaćinstvu i koja mu je rekla da je videla lava u blizini kuće.

"U početku nisam mogao da poverujem. Kada mi je žena koja radi u našoj kući rekla da je videla lava, razgovarao sam sa žandarmerijom i prijavio da se životinja nalazi u okolini naše kuće. I snimak koji se pojavio potiče sa naših sigurnosnih kamera", rekao je Jildirim.

lav Foto: Shutterstock

Dodao je da se nada da će životinja biti pronađena i našalio se da će je možda i sam potražiti kada se vrati kući.

Istanbulska uprava saopštila je prethodno da je, na osnovu analize novih snimaka, procenjeno da životinja na njima nije lav niti pripadnik neke druge vrste velikih mačaka.

Međutim, u emisiju Muge Anli telefonski se uključio stručnjak koji je, komentarišući snimke, ocenio da način kretanja i oblik repa životinje ne odgovaraju psu, a na pitanje voditeljke da li bi moglo da bude reči o lavu odgovorio je da je i ta mogućnost otvorena.

U emisiju se uključio i muškarac po imenu Arda, koji tvrdi da je u Sarijeru svojim očima video životinju veću od psa kako se brzo udaljava u mraku. Prema njegovim rečima, životinje u okolini počele su da se ponašaju uznemireno, nakon čega je obavestio žandarmeriju.

Njegova majka Arzu izjavila je da je prve snimke objavio seoski starešina i da su stanovnici naselja upozoreni da ne izlaze iz svojih domova.

Povodom slučaja oglasila se i Uprava Istanbula, koja je saopštila da je procenjeno da životinja na objavljenim snimcima nije lav niti pripadnik neke druge vrste velikih mačaka.

Prijava o navodnom pojavljivanju ženke lava u naselju Uskumrukoj stigla je 22. novembra u večernjim satima. Nakon sprovedene pretrage, nadležne službe nisu pronašle konkretne dokaze o prisustvu lava na tom području.

Žandarmerija nastavlja da sprovodi preventivne mere bezbednosti i prati eventualne nove prijave, dok se svakodnevni život u naselju odvija normalno, a nastava u školama nije prekidana.

Belgradska šuma, čiji su pojedini putevi prethodno bili zatvoreni za pešake i vozila tokom potrage, ponovo je otvorena za posetioce.

(Tanjug)