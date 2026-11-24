LIGA ŠAMPIONA: Bodo želi da nastavi dominaciju na svom terenu, Galatasaraj želi novu evropsku žrtvu
Večeras nas očekuje uzbudljiv fudbalski program u Ligi šampiona, a od 18.45 časova na programu su dva zanimljiva duela – Bodo Glimt dočekuje LASK, dok će Galatasaraj na svom terenu odmeriti snage sa Aston Vilom.
Bodo nema nameru da se preda, Galatasaraj želi da sruši Engleze
Norveški Bodo Glimt želi da iskoristi prednost domaćeg terena i upiše važnu pobedu u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Domaćin je posebno opasan pred svojim navijačima, gde je u poslednjih pet utakmica u glavnoj fazi Lige šampiona ostao neporažen, uz čak četiri pobede. Sa druge strane, LASK u Norvešku stiže sa željom da iznenadi favorizovanog rivala i popravi svoj evropski učinak na gostovanjima. Austrijanci će morati da pronađu način da zaustave ofanzivnu igru domaćina, koji tradicionalno igra veoma agresivno na svom terenu.
Pravi fudbalski spektakl očekuje nas u Istanbulu, gde će Galatasaraj pred vatrenim navijačima pokušati da sruši Aston Vilu. Turski velikan ima razloga za optimizam, pošto je vezao tri pobede na domaćem terenu protiv engleskih klubova, uključujući i dva trijumfa nad Liverpulom u prošloj sezoni. Ipak, ekipa Unaja Emerija ne dolazi u Istanbul sa belom zastavom. Aston Vila poseduje kvalitet da ugrozi svakog protivnika, a bodovi iz ovog susreta mogli bi da budu izuzetno važni u borbi za što bolju poziciju u ligaškoj fazi. Galatasaraj će imati ogromnu podršku sa tribina, ali će morati da bude oprezan protiv kvalitetnog engleskog sastava.