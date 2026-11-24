Fudbalsko prvenstvo Kopa Amerika 2028. godine održaće se ponovo u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je Južnoamerička fudbalska konfederacija (KONMEBOL).
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KOPA AMERIKA SE VRAĆA U SAD: Sprema se novi fudbalski spektakl, poznato i koliko će reprezentacija igrati!
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SAD su bili domaćini i prethodnog Kopa Amerika, na kom je slavila Argentina.
Na Kopa Amerika igraće ukupno 16 selekcija, 10 iz Južne Amerike i šest iz zone KONKAKAF među kojima su sigurni SAD, Kanada i Meksiko.
Učesnici će biti podeljeni u četiri grupe sa po četiri reprezentacije, a po dve najbolje će u četvrtfinale.
(Tanjug)
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