Odlukom suda poništena je prethodna presuda kojom je reprezentacija Senegala ostala bez titule osvojene na terenu, u haotičnom finalu protiv domaćina Maroka u januaru.
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NAJKONTROVERZNIJE FINALE U ISTORIJI KONAČNO DOBILO EPILOG: Senegal ipak šampion Afrike!
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Sud za sportsku arbitražu (CAS) presudio je danas da se Senegalu vrati titula šampiona Kupa afričkih nacija 2025. godine, preneo je Bi Bi Si (BBC).
Senegal - Maroko Kup afričkih nacija Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia
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Senegal je u finalu, odigranom u Rabatu, slavio rezultatom 1:0 posle produžetaka. Ipak, gotovo dva meseca kasnije, Žalbena komisija Afričke fudbalske konfederacije (CAF) preinačila je ishod utakmice, uz obrazloženje da je Senegal prekršio takmičarski pravilnik napuštanjem terena tokom sudijske nadoknade drugog poluvremena, u znak protesta zbog dosuđenog penala protiv njihove ekipe.
Fudbalski savez Senegala (FSF) potom je uložio žalbu Sudu za sportsku arbitražu, najvišoj pravnoj instanci u svetu sporta. Tročlano veće saslušalo je slučaj iza zatvorenih vrata u Lozani 8. oktobra.
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