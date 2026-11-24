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Početak kraja za "crvene đavole" na ovom meču bio je crveni karton koji je dobio Leni Joro. Upravo se zbog tog momenta na utakmici oglasio Fudbalski savez Englske i preinačio odluku.

1/4 Vidi galeriju Dominik Soboslaj Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Bradley Ormesher / News Licensing / Profimedia

Joro je na samom početku utakmice zaradio isključujuću kaznu nakon prekršaja nad Isakom, a kasnija analiza okarakterisala je odluku sudije kao prestrogu. Zbog toga je nakon Junajtedove žalbe odluka preinačena i Joru je skinuta suspenzija:

"Leniju Joru ukinuta je suspenzija od jedne utakmice nakon što je usvojena njegova žalba zbog neopravdanog isključenja. Fudbaler Mančester junajteda dobio je crveni karton tokom premijerligaškog derbija protiv Liverpula, odigranog u nedelju, 22. novembra, zbog navodnog sprečavanja očigledne prilike za postizanje gola. Nezavisna disciplinska komisija objaviće obrazloženje svoje odluke u pisanoj formi naknadno - stoji u saopštenju.