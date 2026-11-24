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Hrvatski reprezentativac proživljava neverovatnu sezonu u dresu Osasune, a brojke koje stoje iza njegovih nastupa svrstavaju ga među najubojitije napadače evropskog fudbala. Iako ima 35 godina, iskusni golgeter ruši rekorde i po jednom statističkom parametru nema mu ravnog u pet najjačih evropskih liga!

Budimir je u nedelju bio junak Osasune, pošto je svojim pogotkom doneo minimalnu pobedu protiv Malage (1:0) u 13. kolu Primere. Njegove sjajne partije privukle su veliku pažnju španskih medija, a list „Diario de Navarra“ objavio je čak dve analize o impresivnom učinku hrvatskog napadača.

Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Gol protiv Malage bio mu je jubilarni 20. prvenstveni pogodak u kalendarskoj 2026. godini. Time je nadmašio sopstveni rekord iz 2024, kada je za Osasunu postigao 19 ligaških golova. Prošlu godinu završio je sa 17 pogodaka, pa sada drži tri najbolja individualna golgeterska učinka kluba iz Pamplone u poslednjih nekoliko godina.

Koliko je Budimir efikasan najbolje pokazuje poređenje sa najvećim zvezdama evropskog fudbala. U 2026. godini više prvenstvenih golova od njega postigla su samo trojica igrača u ligama petice: Donijel Malen iz Rome sa 26, kao i Rafinja iz Barselone i Hari Kejn iz Bajerna sa po 21 pogotkom. Budimir deli četvrto mesto sa Kilijanom Embapeom iz Real Madrida.

Posebno impresivna je njegova dominacija u vazdušnim duelima. Otkako je 2020. godine stigao u Osasunu, hrvatski napadač postigao je čak 30 prvenstvenih golova glavom. U istom periodu uspešniji je bio samo Hari Kejn sa 35 pogodaka, dok je Erling Haland na 26.

Ništa manje fascinantna nije ni njegova statistika u aktuelnoj sezoni. Na 13 prvenstvenih utakmica Budimir je postigao devet golova, što predstavlja njegov najbolji učinak u ovoj fazi prvenstva. Još neverovatnije zvuči podatak da je Osasuna ukupno postigla samo 13 pogodaka, što znači da je hrvatski reprezentativac potpisao čak 69 odsto golova svog tima!

Takav udeo nema nijedan drugi fudbaler u pet najjačih evropskih liga. Najbliži mu je napadač Malage Adrijan Ninjo, koji je postigao pet od ukupno devet golova svoje ekipe, odnosno 56 odsto.

Španski novinari otišli su i korak dalje u analizi Budimirovog značaja za Osasunu. Prema njihovom proračunu, ekipa bi bez njegovih pogodaka imala svega osam bodova, umesto trenutnih 15, i nalazila bi se na pretposlednjem mestu na tabeli.

Protiv Malage Budimir je stigao i do 99. gola u dresu Osasune u svim takmičenjima. U poslednjih pola veka samo trojica fudbalera uspela su da prebace granicu od 100 pogodaka za klub iz Pamplone, pa bi Hrvat već na narednom gostovanju Valensiji mogao da se upiše u istoriju.

Ipak, uprkos fantastičnim partijama, još nije poznato koliko će se dugo zadržati u Pamploni. Njegov ugovor traje do 30. juna 2027. godine, što znači da će od 1. januara moći da pregovara sa zainteresovanim klubovima.

U Osasuni žele da izbegnu takav scenario i zadrže svog najboljeg strelca. Tokom narednih nedelja očekuju se razgovori sa njegovim menadžerom Mladenom Grgićem. Sportski direktor kluba Kata nedavno je poručio da je produžetak saradnje sa Budimirom jedan od prioriteta uprave, ali je istovremeno potvrđeno da se razmišlja i o alternativnim rešenjima ukoliko dogovor ne bude postignut.

Jedno je sigurno – sa 35 godina Ante Budimir igra fudbal karijere, a Osasuna veoma dobro zna koliko bi njegov odlazak bio veliki udarac.