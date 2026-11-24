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Nakon žreba koji je spojio crno-bele i njihovu filijalu, pojavila se dilema da li ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između dva kluba predstavlja prepreku za odigravanje takmičarskog susreta.

1/5 Vidi galeriju IMT - Partizan, Super liga 20.11.2026 Foto: @starsport

Takmičarska komisija FSS saopštila je da ne postoje pravne smetnje, pošto propisima nije ustanovljena zabrana međusobnih utakmica klubova koji imaju potpisan takav ugovor.

Iz Saveza je istaknuto da su Partizan i Teleoptik dva zasebna fudbalska kluba, sa sopstvenim pravnim subjektivitetom i statusom u fudbalskom sistemu Srbije.

"Takmičarska komisija FSS ističe da samo postojanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između dva fudbalska kluba ne predstavlja prepreku za njihovo međusobno odigravanje utakmice u okviru takmičenja za Kup Srbije", navedeno je u saopštenju.

"Pravilnikom o saradnji fudbalskih klubova Fudbalskog saveza Srbije, kao i njegovim izmenama i dopunama od 2. septembra 2024. godine, jasno su uređeni uslovi pod kojima klubovi mogu zaključivati ugovore o saradnji, kao i prava i obaveze koje iz takvih ugovora proizlaze. Navedenim propisima nije ustanovljena opšta zabrana međusobnog odigravanja utakmica klubova koji imaju potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji", ističe se i zaključuje:

"Posebno naglašavamo da su FK Partizan i FK Teleoptik dva zasebna fudbalska kluba, sa sopstvenim pravnim subjektivitetom i statusom u fudbalskom sistemu Srbije. Njihov međusobni odnos, odnosno postojanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, samo po sebi ne predstavlja razlog za zabranu odigravanja međusobne utakmice. S tim u vezi, Takmičarska komisija FSS konstatuje da je žreb za osminu finala Kupa Srbije sproveden u skladu sa propisima i da nema osnova da se samo zbog navedenog ugovora dovodi u pitanje regularnost obavljenog žreba, niti pravo klubova da odigraju utakmicu za koju su određeni žrebom".

Utakmica između Partizana i Teleoptika zakazana je za 2. decembar.