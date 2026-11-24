Do sastanka je došlo nekoliko dana nakon što je Međunarodno udruženje profesionalnih fudbalera (FIFPRO) kritikovalo Bajern zbog, kako je navedeno, "koordinisane strategije pritiska na Musijalu" nakon što je igrač imao epileptične napade. Razgovori su održani neposredno pred put ekipe na gostovanje Lilu u Ligi šampiona.

Eberl je sastanak ocenio kao veoma konstruktivan i istakao da je u centru pažnje bio oporavak 22-godišnjeg fudbalera od povrede.

"Danas smo razgovarali isključivo o tome kako da vratimo Džamala na teren u stanju u kakvom je bio pre povrede mišića tokom reprezentativne pauze. To je trenutno jedini zadatak Bajerna – da mu pružimo poverenje, a ne da se bavimo novcem i sličnim temama", rekao je Eberl, a prenela agencija DPA.

1/5 Vidi galeriju Džamal Musijala Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Pojedini istaknuti predstavnici Bajerna prethodno su doveli u pitanje mogućnost da Musijala ponovo dostigne raniji nivo forme, uz sugestije da njegov ugovor, produžen prošle godine, možda više ne odgovara njegovom trenutnom statusu.

Takve poruke izazvale su oštru reakciju FIFPRO-a, posebno zbog mogućnosti da klub zbog zdravstvenih problema pokuša da promeni finansijske uslove ugovora.

"Ugovori moraju da se poštuju. Povreda ili pad forme ne daju klubu razlog da menja dogovorene uslove, baš kao što ni niz izvanrednih nastupa igraču ne garantuje automatsko povećanje plate", poručili su iz FIFPRO-a.

Musijala je od avgusta i kolapsa tokom pripremnih utakmica retko nastupao, a u međuvremenu je imao i problema sa povredom mišića. Ipak, našao se među 20 fudbalera Bajerna koji su u utorak otputovali u Lil.

Nemački reprezentativac ranije je na društvenim mrežama otkrio da mu je dijagnostikovana odsutna epilepsija izazvana neurološkom disfunkcijom. Tom prilikom je istakao da stanje ne predstavlja rizik po njegovo zdravlje i da namerava da nastavi fudbalsku karijeru.

Trener Bajerna Vensan Kompani javno je pružio podršku Musijali i još u septembru poručio da eventualni povratak napada ne bi predstavljao veliki problem.