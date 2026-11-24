"Lep je osećaj, nisam čovek euforije, ali lepo je u ovom trenutku biti Srbin. Mislim da Srbiju predstavljamo na pravi način. Pre svega čestitke igračima, odigrali su taktički dobru utakmicu, zaista su heroji, izneli su utakmicu na pravi način. Čestitke i stručnom štabu, mojim saradnicima, kako smo pripremili utakmicu. Čestitke naravno i našim navijačima što su došli u ovolikom broju da nas podrže", rekao je Matić , preneo je zvanični sajt FSS.

"Presrećan sam zaista, ovo je neki istorijski momenat za ovu generaciju, jer smo posle samog plasmana, sada prošli i grupu. Imamo ekipu koja je timski jaka, kad smo zajedno, možemo mnogo. Rekao sam u najavi meča da ćemo u nekim situacijama i da patimo, jer Japan je fantastična ekipa. Prvaci su Azije, prošle godine igrali su četvrtfinale SP. Fudbal u toj zemlji jako napreduje, ali mi Srbi kad smo zajedno, možemo mnogo. Igra za oko možda nije bila lepa, ali zato je timski duh bio na visini. Idemo dalje, pred nama je Kolumbija, ali prvo da se odmorimo i onda pripremimo za taj meč", dodao je Matić.