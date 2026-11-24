Real Madrid – PSV 0:0 Mančester siti – Napoli 0:0 Arsenal – Borusija Dortmund 1:0 Fejenord – Porto 0:1 Lajpcig – Lans 2:0 Slovan Bratislava – Betis 0:0 Komo – AEK 0:0
LIGA ŠAMPIONA
GORI NA OSTRVU: Arsenal poveo evrogolom, Lajpcig gazi!
U večernjem terminu na programu je još sedam mečeva 5. kola Lige šampiona.
Sastaju se:
Real Madrid – PSV
Mančester siti – Napoli
Arsenal – Borusija Dortmund
Fejenord – Porto
Lajpcig – Lans
Slovan Bratislava – Betis
Komo – AEK
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21:07
Lajpig - Lans 1:0
Prvi gol pao je u Lajpcigu, domaćin vodi pogotkom Rauma u 7. minutu.
Samo dva minuta kasnije Nusa je duplirao prednost domaćina.
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