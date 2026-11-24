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Bazel je prethodnog vikenda poražen kod kuće od Lucern sa 2:0, u meču u kojem je njegov tim odigrao jednu od najgorih utakmica kojima je svedočio u karijeri.

"Najbolje od svega danas je rezultat. Ne sećam se da sam kao trener ikada doživeo tako lošu predstavu jednog svog tima", rekao je Jokanović posle utakmice u kojoj je njegov tim bio potpuno razbijen.

Od kada je Jokanović preuzeo ekipu Bazel u ligi ima učinak 0-2-3 i gol razliku 4:10.

Srpskom treneru je ovo bio, zbirno gledano, sedmi meč na klupi Bazela, a peti u ligi. U tom nizu pobedio je samo niželigaša Nion u Kupu (3:0) i poražen je u prijateljskoj utakmici od Vintertura 7:3.

Za pokazano protiv Lucerna Jokanović je imao da kaže da je "ekipa izgledala potpuno blokirano, kao da je tek prethodnog dana počela zajedno da trenira".

Jokanović je već na poluvremenu izveo kapitena i najboljeg igrača Džerdana Šaćirija.

"Nismo izgubili utakmicu zbog Šaćirija. Mogao sam da zamenim bilo kog igrača", bio je odgovor nekadašnjeg trenera Partizana na pitanje novinara u vezi sa neočekivanom izmenom koju je obavio.

Objasnio je da je želeo da promeni energiju ekipe jer je ona bila na veoma niskom nivou.

"Naša situacija je kritična. Svi moramo da budemo zabrinuti".

U narednom kolu Bazel gostuje Grashopersu, a potom i Jang Bojsu u okviru Kupa.