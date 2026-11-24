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Dvojica navijača privedena su zbog sumnje na tzv. "skandiranja tragedija", što se odnosi na uvredljivo navijačko skandiranje, pesme ili gestove kojima se ismevaju velike tragedije i gubitak ljudskih života, saopštila je policija, prenosi GB News.

Među njima su tragedije na stadionima Hilsboro i Hejsel, povezane sa Liverpulom, kao i avionska nesreća u Minhenu 1958. godine, u kojoj su stradali članovi tadašnje generacije Mančester junajteda.

Navijačko ismevanje tragedija tretira se kao krivično delo u skladu sa smernicama britanskog tužilaštva uvedenim 2024. godine.

Jedan 47-godišnji muškarac iz Svintona, u širem području Mančestera, uhapšen je zbog sumnje na posedovanje narkotika klase A. Još dvojica muškaraca privedena su zbog sumnje na nepristojno i rasističko skandiranje.

Preostala dva hapšenja dogodila su se pred kraj utakmice, nakon sukoba koji je izbio na tribini namenjenoj gostujućim navijačima.

Broj hapšenja bio je manji nego tokom prethodnog gostovanja Mančester sitija na Enfildu, kada je policija privela deset navijača, od kojih pet zbog tzv. "skandiranja tragedija".

Na terenu je Liverpul ubedljivo savladao velikog rivala sa 4:0, dok je Mančester junajted veći deo utakmice igrao sa desetoricom fudbalera nakon ranog isključenja, već u osmom minutu.

Novi trener Junajteda Maurisio Poketino poraz je opisao kao bolan, istakavši da njegovu ekipu očekuje mnogo posla.

"Imamo mnogo toga da uradimo i preuzimamo odgovornost. Osećamo bol, ali najvažnije je da nastavimo da radimo", poručio je Poketino.

(Tanjug)