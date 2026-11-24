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Detaljni lekarski pregledi pokazali su da je 41-godišnji fudbaler istegao prednji mišić desne butine. Zbog toga sigurno neće biti na raspolaganju ekipi za ovonedeljno gostovanje Olimpijakosu u Atini u okviru Lige Evrope.

1/9 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Modrić je u nedelju odigrao ceo susret u ubedljivoj prvenstvenoj pobedi rosonera nad Frozinoneom od 5:1. Ipak, pred sam kraj utakmice zapazio se trenutak u kojem je držao ruku na butini, nakon čega su usledili klupski testovi.

Snimci i pregledi obavljeni u utorak potvrdili su problem, mada se Milan još nije oglasio zvaničnim saopštenjem niti precizirao dužinu oporavka.

Pored duela sa Olimpijakosom koji je zakazan za 26. novembar, italijanski izvori navode da Modrić gotovo izvesno neće igrati ni u prvenstvenom okršaju protiv Kaljarija 30. novembra.

Na San Siru se nadaju da bi mogao da se vrati u stroj 6. decembra, kada u Milano dolazi Parma, prenose italijanski mediji.